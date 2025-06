Motorista de aplicativo é preso em Niterói sob acusação de sequestro e roubo a idoso

O carro usado no crime foi localizado e identificado pelas câmeras do Cisp - Foto: Divulgação

Um motorista de aplicativo foi preso sob acusação de sequestrar e roubar um idoso de 63 anos no Rio do ouro, em Niterói. O acusado foi capturado a partir da análise de imagens do sistema público de câmeras, por uma força tarefa coordenada pelo Centro de Segurança Pública (Cips) de Niterói.

O homem, que não teve a sua identidade revelada, estava em serviço como motorista de aplicativo quando foi abordado por agentes na subida da Estrada Francisco da Cruz Nunes, nas proximidades da Pastelaria Fla-Flu, na região do Cantagalo.

De acordo com a PM, o acusado estava acompanhado com mais de 3 pessoas no momento do crime. O idoso afirmou ter sido obrigado a fazer um pix de R$ 1,8 mil para a conta bancária do motorista, enquanto teve uma arma apontada para a sua cabeça. A vítima não foi ferida e liberada após o crime. O idoso foi até a 81ª DP (Itaipu) para registrar a ocorrência.

O carro usado pelo acusado era um Chevrolet Spin branca, que foi localizado e identificado por câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Com isso, os agentes realizaram um cerco tático e capturaram o motorista.

No momento da prisão, o motorista transportava uma passageira, que foi imediatamente liberada após a abordagem policial. Confrontado pelos agentes, o criminoso confessou a autoria do crime. Em sua residência, os policiais encontraram uma réplica de pistola, Segundo ele teria sido utilizado durante o sequestro e o roubo contra a vítima.

A prisão reforça a atuação das forças de segurança na região, utilizando tecnologia e inteligência para combater crimes e garantir a segurança da população. O motorista foi encaminhado à delegacia, onde as providências legais cabíveis foram tomadas.