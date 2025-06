Zé Felipe entra com pedido de divórcio, e Virgínia faz publicação misteriosa

Depois da separação do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca, confirmada pelo ex-casal no fim do mês passado, o filho de Leonardo deu entrada no pedido de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás.



O cantor não realizou o pedido de guarda dos filhos, apesar dos diversos rumores que circulavam nas redes sociais, conforme destacou a assessoria.

Depois de o pedido de divórcio se tornar realidade, a influenciadora fez uma publicação misteriosa em seus stories no Instagram. Na postagem, havia a seguinte mensagem: “Quem carrega o próprio balde, dá valor a cada gota d’água”, junto com a imagem de uma criança segurando dois baldes de água. Além disso, a famosa incluiu emojis de palmas.



Influenciadora publica mensagem enigmática nas redes sociais | Foto: Reprodução - Instagram

Com o fim do casamento, o cantor teria se mudado para uma mansão situada no mesmo condomínio de Virgínia, para assim permanecer próximo dos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A residência possui piscinas, lagos, spa, entre outras áreas de lazer.

Enquanto cumpria a agenda de shows em Portugal, Zé Felipe negou qualquer rumor de traição e explicou que a separação ocorreu para que não houvesse conflitos.