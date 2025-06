Autópsia indica múltiplas fraturas e lesões internas como causa da morte da niteroiense Juliana Marins

Divulgada nesta sexta-feira (27) por autoridades da Indonésia, a autópsia no corpo da niteroiense Juliana Marins indica que a jovem morreu de “fraturas múltiplas e lesões internas”, não teve hipotermia e sobreviveu por 20 minutos após o trauma, segundo informou a BBC.

Em uma coletiva de imprensa no saguão do Hospital Bali Mandara, em Denpasar, na Ilha de Bali, o médico-legista Ida Bagus Putu Alit deu detalhes do exame.

“Os indícios mostram que a morte foi quase imediata. Por quê? Devido à extensão dos ferimentos, fraturas múltiplas, lesões internas, praticamente em todo o corpo, incluindo órgãos internos do tórax. Ela sobreviveu por menos de 20 minutos", confirmou o legista.

O profissional acrescentou ainda que não havia sinais de hipotermia, pois não havia ferimentos tipicamente associados à condição, como lesões nas pontas dos dedos. Mas o exame, porém, não pôde apontar o horário exato da morte da jovem brasileira.

Juliana Marins caiu em um barranco com centenas de metros de profundidade, em direção ao lago Segara Anak, na região do monte Rinjani, por volta das 6h30 do último sábado (21), e seu corpo foi recuperado na quarta-feira (25), após os esforços de busca e resgate terem sido prejudicados pelo mau tempo e pelo terreno acidentado.

Translado do corpo

Autoridades no Brasil se comprometeram a arcar com os custos do traslado do corpo de Juliana. "Hoje mais cedo conversei com Mariana, irmã de Juliana Marins, e assumimos o compromisso da Prefeitura com o traslado de Juliana da Indonésia para a nossa cidade, onde será velada e sepultada", escreveu o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), em suas redes sociais, na noite da última quarta-feira (25).

Já o presidente Lula publicou na quinta-feira (26) que determinou ao Ministério das Relações Exteriores "que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil."