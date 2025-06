Colgate interrompe fabricação de creme dental Clean Mint após reações alérgicas

A Colgate-Palmolive Brasil tomou a decisão de paralisar a fabricação do creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint após uma enxurrada de relatos de reações alérgicas por parte dos consumidores. A medida foi acompanhada de perto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que já havia suspendido a venda do produto.

Após diversas denúncias de alergia ao produto, a Anvisa agiu rapidamente emitindo uma interdição cautelar em 27 de março de 2025, que duraria 90 dias. Embora a Colgate tenha tentado reverter a decisão com um recurso, a agência reguladora manteve sua posição, e a suspensão da venda foi retomada, culminando agora na decisão da empresa de cessar a produção.

O volume de queixas é grande: mais de 1.200 notificações de reações adversas foram registradas diretamente na Anvisa, e o site Reclame Aqui acumula mais de 3.257 reclamações sobre o produto. Os sintomas relatados pelos usuários são variados e preocupantes, incluindo: Lesões bucais, sensação de queimação/ardência na boca, inflamação gengival, inchaço nos lábios, aftas e dificuldade para comer, falar e até mesmo dormir.

A Anvisa está investigando as possíveis causas por trás dessas reações. As principais suspeitas recaem sobre a presença de aromatizantes à base de óleos essenciais, corantes e outros aditivos na fórmula do creme dental. Além disso, a nova formulação do Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint, lançada em julho de 2024, que substituiu o fluoreto de sódio por fluoreto de estanho como um dos principais princípios ativos, também está sob escrutínio como um fator contribuinte para as alergias.