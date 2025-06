Crítica OSG | "Quebrando Regras": quando a educação se torna um ato de resistência

Entre os convidados pela distribuidora nacional, a reportagem de O SÃO GONÇALO conferiu, em primeira mão, o filme Quebrando Regras, produção que estreia oficialmente nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira 26 de junho.

"Quebrando Regras" promete ser mais do que um drama; é um lembrete contundente sobre o poder transformador da educação em contextos de opressão. A história de mulheres que desafiam as expectativas e arriscam tudo pelo conhecimento é, por si só, um material riquíssimo para uma crítica.

"Quebrando Regras" é o mais novo drama da Paris Filmes, com a expectativa de encontrar uma produção inspiradora. O que me pegou de surpresa, por se tratar de uma história real com personagens fortes que mudaram um sistema no Afeganistão, acredito que devemos ter cautela e cuidado ao analisar tais fatos. E de forma profundamente tocante, foi a sensação quase documental que o filme entrega.

Não é apenas uma narrativa ficcional baseada em fatos, pois por muitos momentos pensei que estava assistindo um documentário, e fiquei com uma dúvida: por que fazer um longa baseado no viés de um documentário mas não realizar um?

A premissa, focada na luta pela educação de meninas em um cenário de opressão, é tratada com uma sinceridade que dispensa artifícios. Senti-me menos como espectador e mais como uma testemunha da coragem diária dessas personagens. principalmente por divulgar os esforços de Roya Mahboob, a protagonista da história é uma empresária afegã.

"Quebrando Regras" convida à reflexão e à empatia genuína. Diante de diversos temas importantes, e talvez esse é um ponto que não me agradou, são tantas dificuldades enfrentadas pelas mulheres afegã que o roteiro nem sabem para onde vai, eles querem falar sobre as minas, sobre os atentados, sobre o tema a falta de acesso à educação. Apesar de serem temas muito importante, eles passam de forma muito rasa.

Baseado em uma história real, “Quebrando Regras” estreia hoje nos cinemas. | Foto: Divulgação

Mas também fiquei impressionada com a capacidade do filme de construir essa "força de mudar" através de pequenos gestos, da persistência silenciosa e da união que nasce da adversidade.

Mesmo sem conhecer o histórico do elenco principal e outros trabalhos do diretor Ali Fazal, Nikohl Boosheri, Noorin Gulamgaus, senti que as atrizes passaram pelo menos um pouco de verdade nem seus devidos papéis. E Bill Guttentag diretor do longa, para mim fez um ótimo trabalho é difícil fazer com que o público tenha interesse por tal tipo de filme mais ao meu ver esse filme me prendeu do início até o fim.

E que mensagem é essa! "Quebrando Regras" fala de resistência pela via da educação. Em um mundo onde o acesso ao conhecimento ainda é negado a muitos, o filme serve como um lembrete de que o saber é a mais poderosa das armas. PRINCIPALMENTE NOS TEMPOS QUE ESTAMOS VIVENDO AGORA COM UMA GUERRA EM GRANDE ESCALA NO ORIENTE MÉDIO. Ele nos faz questionar nossos próprios privilégios e a importância de defender o direito à educação em qualquer canto do planeta. É um filme que, ao terminar, continuamos pensando sobre o impacto, como uma mente educada pode transformar uma nação.

NOTA: ★★★★☆