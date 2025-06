Disque Denúncia pede informações sobre três réus acusados pelo assassinato de Anic de Almeida, em 2024, na Região Serrana do Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (26), um cartaz para auxiliar nas investigações 105ª DP (Petrópolis), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de três réus acusados pelo assassinato de Anic de Almeida Peixoto Herdy, em Petrópolis, na Região Serrana. São eles: Henrique Vieira Fadiga, de 24 anos; Maria Luíza Vieira Fadiga, de 26 anos, e Rebecca Azevedo dos Santos de Carvalho, de 46 anos, que já são considerados foragidos da Justiça.

O crime ocorreu em 29 de fevereiro de 2024. A vítima, que era advogada e estudante de Psicologia, de 54 anos, foi atraída para um motel, assassinada e teve o corpo ocultado na residência de um dos acusados, Lourival Correa Netto Fadiga (preso), pai de Henrique e Maria Luíza, e amante de Rebecca. Segundo as investigações, os réus arquitetaram um plano que resultou na morte de Anic e na extorsão do viúvo da vítima, herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio, e de quem obtiveram a quantia de R$ 4,6 milhões de reais.

Um novo pedido de prisão pelo MPRJ, foi motivado pelo surgimento de novas provas, incluindo a localização do corpo da vítima, o laudo de necropsia, perícias em veículos utilizados no crime e o conteúdo extraído de aparelhos celulares apreendidos. Esses elementos reforçam os indícios da participação dos três no crime.

Embora os acusados estejam em liberdade, com expedição de Alvará de Soltura, desde o ano passado, por serem primários e possuírem bons antecedentes —, a Promotoria reforçou o pedido de prisão com base nas novas provas, que evidenciam os riscos à ordem pública e à instrução criminal, além da possibilidade de fuga, considerando a gravidade dos crimes e as penas elevadas que poderão ser impostas. Diante dos fatos apresentados, o juízo da 1ª Vara Criminal de Petrópolis, acolheu integralmente os fundamentos do pedido e decretou novamente a prisão preventiva dos três envolvidos , pelos crimes de Homicídio Simples; Extorsão; C/C Circunstâncias Agravantes, Destruição, Subração Ou Ocultação de Cadáver e C/C Fato Atípico.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de três réus pelo assassinato de Anic Almeida, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido