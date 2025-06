Termômetros registram leve aumento no fim de semana em SG e Niterói; confira a previsão do tempo!

Com a chegada do inverno na última semana, o Sudeste do Brasil passou a sentir os efeitos de uma frente fria que derrubou as temperaturas desde terça-feira (24). O clima mais ameno promete continuar nos próximos dias, especialmente em São Gonçalo e Niterói, onde o fim de semana será marcado por friozinho agradável, céu aberto e nenhuma previsão de chuva, segundo o Climatempo.



São Gonçalo

Quinta-feira (26/06)

Muito sol, mínima de 16 °C e máxima de 26 °C. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Sexta-feira (27/06)



Mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. A previsão do tempo para sexta-feira é de Sol com aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite, mas não chove.



Sábado (28/06)

A cidade de São Gonçalo terá o amanhecer com névoa e, durante o dia, sol com algumas nuvens. No período da noite, haverá poucas nuvens no céu. A temperatura mínima será de 20 °C, enquanto a máxima será de 26 °C. Não há chance de chuva para o sábado, mas os ventos poderão atingir até 4 km/h.

Domingo (29/06)

Durante o dia de domingo, está previsto sol com muitas nuvens, mas com períodos de céu nublado. A situação melhora um pouco à noite, quando haverá poucas nuvens. A temperatura mínima será de 18 °C e a máxima pode alcançar 28 °C. Não há previsão de chuva.

Niterói

Quinta-feira (26/06)



Mínima de 16 °C e máxima de 25 °C. A previsão do tempo para quinta-feira é de Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Sexta-feira (27/06)



Mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. A previsão do tempo para sexta-feira é de Sol com aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite, mas não chove.

Sábado (28/06)

Para o amanhecer em Niterói, também está prevista névoa e sol durante o dia, com algumas nuvens. À noite, estão previstas poucas nuvens no céu. A temperatura mínima será de 20 °C e a máxima atinge 25 °C. Não há chance de chuva para a cidade, mas os ventos podem atingir 4 km/h.

Domingo (29/06)

No domingo, haverá sol com muitas nuvens durante o dia, com momentos de céu nublado. Durante a noite, a previsão é de poucas nuvens. A temperatura mínima atinge 19 °C e a máxima, 28 °C, sem previsão de chuva.