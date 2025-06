Parque RJ São Gonçalo, no bairro Boa Vista, está com 61% das obras concluídas

O Parque RJ São Gonçalo, localizado no bairro Boa Vista, está tomando forma. Com as obras do subsolo (incluindo instalação de redes de esgoto, drenagem, irrigação e rede elétrica) tendo sido concluídas em abril deste ano, agora são as estruturas das quadras, prédio e banheiros que estão ganhando destaque. O Parque RJ está sendo erguido no espaço onde antes ficava o Piscinão.

Com 35 mil metros quadrados, a futura nova área de lazer e recreação do município está sendo revitalizada pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

No momento, a pista de atletismo está para receber acabamentos, estão sendo feitas as estruturas metálicas das quadras, o prédio administrativo já tem a sua parte estrutural pronta, assim como o skate park, o vestiário está 80% concluído e a parte estrutural dos oito banheiros está sendo realizada.

O prefeito Capitão Nelson celebrou o avanço das obras e deu mais detalhes do projeto.

"Essa nova área de lazer irá contar com diversos jardins, cascatas, pista de atletismo, quadras. Vamos conseguir proporcionar um espaço de qualidade para que as pessoas pratiquem esporte e as famílias consigam se divertir juntas. É uma honra para mim poder ver esse projeto desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo tomando forma com o apoio do Governo do Estado", disse.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também destacou a importância do projeto para centenas de pessoas.

“O Parque RJ vai ganhando forma para se tornar a maior área de lazer do Leste Fluminense, levando mais lazer, esporte e cultura para as famílias. Esta é uma obra de excelência, fruto de parceria entre o Governo do Estado, através pela Secretaria das Cidades, com a Prefeitura, e que vai atender não só o município, mas a todo a região”, afirmou.

Parque RJ São Gonçalo

O local será transformado em uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, quadra de grama sintética, quadra de vôlei, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas (com um palco de mais de um metro de altura), jardins, postes de iluminação, parque infantil, academia de jovens e idosos, duas áreas para foodtrucks, espaço de memórias (para interação no local), prédio administrativo e banheiros. O projeto possui um investimento de mais de R$ 44 milhões.

Além disso, o espaço terá dois estacionamentos com mais de 150 vagas para carros ao todo, incluindo vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso foram construídas em diversos pontos para garantir o ir e vir de pessoas com deficiência no local.