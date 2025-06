Um espetáculo de aprendizado: estudantes de SG vivem aula diferente sobre meio ambiente e saneamento

Cerca de 300 alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental se divertiram em uma aula diferente - Foto: Divulgação

Cerca de 300 alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental se divertiram em uma aula diferente - Foto: Divulgação

Uma oportunidade fundamental para os nossos alunos. Muitos deles ainda não tinham tido a chance de assistir a uma peça teatral.” Desta maneira, Luciene Costa, diretora da Escola Municipal Alberto Torres, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, resumiu a expectativa dos estudantes que participaram de mais uma edição do Programa Saúde Nota 10, da Águas do Rio. A iniciativa apresenta, de forma lúdica, a conscientização sobre saneamento básico, saúde e preservação ambiental entre matriculados na rede pública.

Dessa vez, cerca de 300 alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental se divertiram em uma aula diferente. A apresentação do esquete teatral “Dra. H2O e a Galera da Água” mostrou os conceitos de sustentabilidade para as crianças, que ficaram encantadas.

“Espero que elas possam replicar essas importantes mensagens, como economizar água e não jogar lixo em qualquer lugar, para os familiares e adotar esse comportamento no dia a dia”, disse Luciene.

Outra atividade do Programa Saúde Nota 10 na Semana do Meio Ambiente envolveu estudantes do 9° ano da mesma instituição de ensino. Eles participaram do Programa "De Portas Abertas" e visitaram a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Gonçalo. Na ocasião, viram de perto todo o processo de tratamento do esgoto que chega à unidade até ser devolvido à Baía de Guanabara, obedecendo aos parâmetros estabelecidos pelos órgãos ambientais.

Para Tâmara Mota, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, a atuação nas escolas reforça a necessidade de diálogo com diversos públicos, incluindo a comunidade estudantil, despertando a consciência ambiental e estimulando a participação de todos.

“A escola é um ambiente, por natureza, de transformação. Nossa aproximação visa a cocriação e a implementação de iniciativas que contribuam para a transformação do saneamento básico nos territórios em que atuamos. Dialogar sobre o saneamento despertando a curiosidade e a importância do tratamento do esgoto será o diferencial do Saúde Nota 10 a partir deste ano."

Itaboraí e Maricá também receberão o programa

Para a aluna Raquel Cruz, a visita à estação surpreendeu, já que ela nunca tinha participado de uma atividade semelhante.

“Achei uma experiência única, tanto para mim quanto para os meus colegas. Acrescentou muito conhecimento. Vi de perto como o esgoto é tratado, e era algo que eu tinha bastante curiosidade. Fiquei surpresa com tudo. Gostei de todo o ensinamento, e o que mais me chamou a atenção foi o descarte do lixo, que tem muita coisa que pode ser reaproveitada, mas as pessoas insistem em jogar fora e em lugar inadequado”, disse.

Até o final do mês estão previstas outras iniciativas do programa Saúde Nota 10 para escolas em São Gonçalo, assim como para os alunos das escolas públicas das redes de ensino dos municípios de Maricá e Itaboraí.

A preservação ambiental, aliada à promoção da saúde e à melhoria da qualidade de vida, é um dos pilares da sua atuação, diz a Águas do Rio. A concessionária está realizando em São Gonçalo investimentos em obras que impactam diretamente o meio ambiente, como a construção de coletores de tempo seco — sistema que intercepta o esgoto lançado irregularmente nas galerias pluviais e o direciona para tratamento — além da implantação das redes coletoras de esgoto do Mutondo e da Praia das Pedrinhas.