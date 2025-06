Supermercados Guanabara oferecem 150 vagas de emprego no Estado do Rio

A rede de Supermercados Guanabara está com 150 vagas de emprego abertas em diversas unidades do Estado do Rio. As oportunidades estão distribuídas nas Zonas Norte e Oeste da capital, Baixada Fluminense e em Niterói, e abrangem funções operacionais e administrativas. Os interessados podem entregar o currículo impresso diretamente em uma das 28 lojas da rede ou se candidatar pelo site. supermercadosguanabara.gupy.io.

As exigências variam conforme o cargo, mas muitas posições não requerem experiência comprovada, o que amplia o acesso ao mercado de trabalho. A escolaridade mínima desejável é o ensino fundamental completo, com algumas funções exigindo ensino médio. A rede reforça o compromisso com a inclusão e oferece vagas específicas para profissionais com deficiência (PCDs), em áreas administrativas e operacionais.

Confira as vagas disponíveis:

- Operador de Câmara Fria (Açougue e Laticínios)

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Experiência: Não exige experiência comprovada

- Confeiteiro(a)

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Necessita de experiência comprovada

- Padeiro

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Necessita de experiência comprovada

- Deposista

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Experiência: Não exige experiência comprovada

- Conferente

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Ensino médio completo

Necessita de experiência comprovada

- Fiscal de Salão

Local: Zonas Norte e Oeste e Baixada Fluminense

Escolaridade: Ensino médio completo

Necessita de experiência comprovada

- Operador(a) de Caixa

Local: Zona Norte e Niterói

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: Não exige experiência comprovada

Vagas também para profissionais com deficiência (PCDs):

Áreas: Administrativas e Operacionais

Regiões: Todas as regiões do Estado do RJ

Escolaridade: A partir do ensino fundamental

Experiência: Não exige experiência comprovada