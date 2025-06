Colisão entre moto e ônibus deixa duas vítimas no Fonseca, em Niterói

A moto envolvida no acidente foi parar embaixo do ônibus - Foto: Arquivo Pessoal/OSG

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus na Av. João Brasil, no bairro Fonseca, sentido Niterói, deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (26). A moto envolvida no acidente foi parar embaixo do ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para a ocorrência, a colisão ocorreu às 5h30.

Os dois homens feridos, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

