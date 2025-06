Instituto Celeiro de Bambas abre pré-inscrição para oficinas gratuitas nesta quinta-feira (26)

Cada oficina contará com duas aulas semanais, com duração de duas horas por encontro - Foto: Divulgação/Vila Isabel

Cada oficina contará com duas aulas semanais, com duração de duas horas por encontro - Foto: Divulgação/Vila Isabel

O Instituto Celeiro de Bambas, projeto social da Unidos de Vila Isabel, abrirá nesta quinta-feira (26) a pré-inscrição para o projeto Oficinas de Bamba. A iniciativa oferece oficinas gratuitas nas áreas de Corte e Costura, Marcenaria, Adereço, Escultura, Ferragem e Fibra de Vidro.

O objetivo do projeto é capacitar a comunidade do samba, gerando acesso a oportunidades e promovendo a inserção de novos talentos no universo do Carnaval. As aulas serão realizadas no barracão da agremiação, localizado na Cidade do Samba. Cada oficina contará com duas aulas semanais, com duração de duas horas por encontro.

Leia também:

Supermercados Guanabara oferecem 150 vagas de emprego no Estado do Rio

São Gonçalo oferece 63 vagas de emprego em nova edição do 'Oportunidades'

As pré-inscrições acontecem nos dias 26 e 27 de junho, das 10h às 13h, na quadra da Vila Isabel ou no barracão da escola. Para se inscrever, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

O resultado da seleção será divulgado no dia 3 de julho, por WhatsApp ou e-mail.

Sobre o Celeiro de Bambas

O Celeiro de Bamba é o instituto cultural, educacional e artístico da Unidos de Vila Isabel, voltado às atividades de valorização da comunidade. Com compromisso com a inovação e a aprendizagem, o Celeiro de Bamba busca a capacitação profissional com cursos profissionalizantes gratuitos em diversas modalidades e categorias.

Serviço

Pré-inscrição – Oficinas de Bamba

Dias: 26 e 27 de junho

Horário: 10h às 13h

Locais: Quadra da Unidos de Vila Isabel – Boulevard 28 de Setembro, 382, Vila Isabel

Barracão da Unidos de Vila Isabel – Rua Rivadávia Corrêa, Santo Cristo