Sábado cheio de atividades na Biblioteca Parque de Niterói

A Biblioteca Parque recebe uma série de atividades culturais neste sábado (28). Entre eles, o Clube de Leitura Encontro de Páginas, que nasceu de uma iniciativa de amigos que amam literatura e desejavam um lugar para conversar sobre as suas impressões e colocações de variados livros. Passado um ano de existência, depois de amadurecer uma metodologia descontraída e analítica de mediação, resolveram expandir a experiência de forma mais particular para outras pessoas que querem fazer parte dessa iniciativa.

O projeto, então, visa fomentar o hábito da leitura e promover um espaço de encontro para trocas de experiências literárias entre os participantes. Foca também no trabalho com autoras(es) e poetas brasileiras(os), dando ênfase também em uma curadoria que ressalte os produtores literários locais da cidade. Isto é, há prioridade para trabalhar uma literatura diversa e plural, onde ecoe múltiplas vozes. Assim, busca aproximar a comunidade do livro enquanto objeto, da leitura analítica e do ambiente da biblioteca, incentivando a reflexão, o pensamento crítico e a socialização por meio da literatura.

Ao longo do mês de junho, o livro trabalho é Olhos d'água, da Conceição Evaristo. Nesse livro de contos, Evaristo apresenta narrativas profundamente marcadas pela escrevivência, dando voz às mulheres negras em suas lutas e afetos. Com uma escrita crua, visceral e, ao mesmo tempo, poética, a obra possibilita diversas discussões acerca da realidade brasileira atual e suas especificidades, mas também sobre os legados e composições históricas que nos chegam como herança.

Ler e Ver é um projeto que propõe a exibição de trechos de filmes baseados em obras literárias, seguidos de debates abertos com o público. Serão realizados três encontros, cada um com a apresentação de trechos de obras cinematográficas inspiradas na literatura, promovendo reflexão, troca de ideias e o diálogo entre o cinema e a leitura.

Nesta edição, o destaque será o filme A Hora da Estrela, baseado no livro de Clarice Lispector, que servirá como ponto de partida para uma discussão crítica e coletiva sobre os temas abordados.

Já na aula de desenho realista, é apresentado conteúdo e materiais, com explanação da história e presença dos ensinos de Charles Bargue no século XIX.

A Oficina tem a proposta de mostrar aos alunos, curiosos e amantes do desenho, como estruturar de forma mais simplificada uma mão realista e levar como incentivo suas práticas artísticas e descobrir novos caminhos artísticos.

Veja a programação completa:

Atividade: Clube de Leitura:

Responsável: Suellen e Gabriel

Local: Sala Pensadores

Horário:10h às 12h

Classificação: Livre

Atividade: Oficina de Desenho Realista

Responsável: Roberto

Local: Espaço Jardim

Horário:10h às 12h

Classificação: Livre

Atividade: Ler e Ver

Responsável: Winter Bastos

Local: Sala Audiovisual

Horário:10h às 12h

Classificação: 14 anos

Atividade: Circuito Niteroiense de Literatura Jovem

Responsável:

Local: Sala Multiplicidade

Horário:10h às 12h

Atividade: Palestra e Oficina Histórias que Moram em Mim

Responsável: Milla Neves

Local: Café Paris e Sala Infantil

Horário: 10h30 às 12h

Classificação: Livre

Atividade: Sócrates e Dimas Voz e Violão

Responsável: Sócrates Schwartz

Local: Café Paris

Horário:13h às 14h30

Classificação: Livre

Projeto Curso Acessibilidade e Inclusão no Audiovisual

Atividade Curso Acessibilidade e Inclusão no Audiovisual

Acessibilidade Auditiva - LSE ( Legendas para Surdos e Ensurdecidos)

Responsável: Roberta Savedra

Local: Sala Multiuso

Horário: 10h30 Às 12h30

Classificação: 16 anos

Emissão de Certificado: Sim

Link de inscrição: Sim

Módulo 2 - A Representatividade do PCD em obras audiovisuais

Responsável: Nana Datto

Local: Sala Multiuso

Horário: 12h30 às 14h30

Classificação: 16 anos

Emissão de Certificado: Sim

Link de inscrição: Sim

→ Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n - Centro, Niterói.