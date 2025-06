Engenheiro Agrônomo Mata Esposa e Esfaqueia Filha de 7 Anos em Lucas do Rio Verde

Um trágico incidente chocou a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, na última terça-feira (24). Daniel Frasson, um engenheiro agrônomo de 36 anos, é o principal suspeito de assassinar sua esposa, Gleici Keli Geraldo de Souza, de 42 anos, e de esfaquear a filha do casal, de apenas 7 anos, enquanto ambas dormiam.

Gleici Keli, que atuava como terapeuta, foi encontrada sem vida na residência, com oito golpes de faca. A filha, por sua vez, sofreu sete perfurações e foi prontamente socorrida, sendo internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma unidade hospitalar local.

Após os ataques brutais, Daniel Frasson tentou tirar a própria vida, mas sobreviveu. Ele foi atendido por equipes de resgate e, posteriormente, detido pelas autoridades.

A cena do crime apresentava sinais de violência intensa. A perícia técnica realizada na residência indicou a presença de sangue espalhado pelo corredor e diversos cômodos revirados, o que sugere que Gleici Keli pode ter tentado resistir à agressão antes de ser fatalmente atingida.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as motivações por trás do violento ataque que ceifou a vida de uma mulher e deixou uma criança gravemente ferida.