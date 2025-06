Quem leva o Mundial de Clubes? Torcedores gonçalenses revelam expectativas e apostas nos times brasileiros

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, torneio que começou no dia 14 de junho e se encerra em 13 de julho nos Estados Unidos, vem chamando a atenção do mundo todo pela qualidade apresentada pelos clubes participantes, e, em especial, pelos times brasileiros, que têm surpreendido até mesmo os torcedores mais otimistas.

A Fifa decidiu modificar drasticamente a disputa do Mundial de Clubes, transformando o antigo formato que, por muitos anos, se resumia no aguardado duelo entre o campeão da Libertadores e o campeão da Champions League. Porém, desde os anos 2000, diversas alterações foram feitas no esquema da competição, culminando agora em uma edição que se assemelha mais à Copa do Mundo, garantindo um espetáculo grandioso e um nível de competitividade sem precedentes.

Quatro clubes brasileiros - Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense - representam o país nessa nova jornada histórica. Análises em diversas casas de apostas, os brasileiros aparecem entre os favoritos ao título, mesmo diante da força dos clubes europeus, o que vem se mostrando ainda mais real diante das partidas disputadas na fase de grupos.

O Botafogo, atual campeão da Libertadores, venceu o PSG, campeão da Champions League, por 1 a 0 e encerrou um tabu que já durava 12 anos. O Flamengo também garantiu um resultado histórico e venceu o Chelsea por 3 a 1 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A virada também encerrou uma longa escrita: foi a primeira de um clube brasileiro sobre um europeu em jogos oficiais desde o Mundial de Clubes de 1992. O Fluminense também pontuou contra uma equipe europeia, no empate em 0 a 0 com o Borussia Dortmund.

Mas além do bom futebol e da garra típica dos times sul-americanos, os clubes brasileiros têm em comum a paixão de suas torcidas e a capacidade de superação, elementos cruciais para um torneio de tamanha magnitude.

Pensando no papel crucial da torcida, que se coloca como o combustível necessário para que o clube do coração enfrente as adversidades, O SÃO GONÇALO foi às ruas para ouvir os torcedores gonçalenses sobre expectativa e apostas para as próximas etapas do Mundial de Clubes.

FLAMENGO

"Sou Flamenguista por causa do meu pai, desde pequeno levo esse amor, e a expectativa é a melhor possível para esse Mundial né, vai ser campeão. Acho sim que tem chance de vencer do Bayern, do PSG, do Manchester City, o que vier. E tirando o Flamengo, o City e o Real Madrid também são muito favoritos para esse título. Mas estou confiante, acompanhando os jogos, vendo que o Flamengo está se saindo muito bem, jogando bem, pressionando a saída de bola", disse Fernando Rocha, 40 anos.

Fernando Rocha é flamenguista desde criança por influência do pai | Foto: Layla Mussi

"A minha grande expectativa era passar para as oitavas, então o Flamengo já cumpriu esse papel principal. Mas acho que diante do que a gente assistiu aí na TV dá para chegar e sonhar com o título. Eu acredito que se o Flamengo jogar o que jogou contra o Chelsea, tem sim grandes chances de ganhar do Bayern. Mas não tem como não falar do Real Madrid, que é um favoritíssimo ao título, e pensando em Brasil, acho que o Botafogo também tem chance, assim como o Palmeiras, que tem um técnico muito bom. Porque, na verdade, acho que todos que já passaram para as oitavas tem chance, não passou nenhum mais ou menos. Agora é briga de gente grande, separamos as crianças dos adultos. E eu, como Rubro-Negro de coração, torço para que o Flamengo continue avançando", afirmou Eliano Enzo, 55 anos.

Eliano Enzo acredita na vitória do Flamengo contra o Bayern | Foto: Layla Mussi

BOTAFOGO

"Meu pai passou para mim e meus irmãos essa paixão pelo Botafogo, e é muito bom poder acompanhar o time em mais uma competição. O Botafogo entrou como azarão né, ninguém dava nada, estava no grupo da morte, e está aí, mostrando para mídia que consegue. Acho que contra o Palmeiras vai ser um jogo de igual para igual, e temos total chance de avançar. E se não for o Botafogo, os grandes favoritos geralmente são os europeus né, que tem investimento maior que o nosso, mas a gente tem grandes times também, Flamengo tem um time muito bom, Palmeiras também, vamos ver no que vai dar", disse Amauri Costa, 50 anos.

Amauri Costa garante que o Botafogo entrou como "azarão" e surpreendeu a todos | Foto: Layla Mussi

"Comecei a torcer pelo Botafogo por causa da TV em preto e branco, primeiro jogo que vi falei: 'acho que vou torcer por esse time aí', não tive influência de ninguém. Sou um torcedor tranquilo, ganhou ganhou, perdeu perdeu, mas Botafoguense não desiste nunca. Tem uma frase que diz que 'os humilhados serão exaltados', então vamos ser campeões. Vamos torcer para que esse troféu venha para o Brasil, se por um acaso o Botafogo não passar, vou sim torcer para o Palmeiras e para qualquer outro Brasileiro que estiver na final, os europeus estão muito soberbos", declarou José Alves, 53 anos.

José Alves torce para que o Botafogo saia campeão, mas se não for o caso, garante que irá torcer para que outro brasileiro conquiste o título | Foto: Layla Mussi

FLUMINENSE

"Minha expectativa no momento é de que o Fluminense chegue até a semifinal, porque na final acho mais difícil, mesmo com o time jogando bem. Acredito que o Flamengo talvez seja um grande favorito, o melhor do Brasil atualmente, e lá de fora vejo como favorito Real Madrid e PSG, que não tem igual, quando jogam com vontade, arrebentam", afirmou Irani Vieira, 69 anos.

Irani Vieira tem expectativa de que o Fluminense chegue até a semifinal | Foto: Layla Mussi

"Sou tricolor desde criança. Meu padrinho sempre foi tricolor e quando eu tinha 3 anos ele me deu um kit do Fluminense, com camisa, chuteira, chave, tudo, e desde então sou tricolor de coração, vou aos jogos, fui à final da Libertadores, e o meu amor pelo futebol é por causa do Fluminense, sem dúvidas. E a minha expectativa é de que o Fluminense chegue às quartas de final, tendo em vista que o chaveamento, dependendo do jogo de mais tarde, pode jogar o Fluminense para uma chave um pouco mais tranquila. E, chegando às quartas, acredito que seja possível ir até a final, porque futebol é 90 minutos dentro de campo, e uma "bola vadia", na linguagem do futebol, pode decidir tudo. Mas, atualmente, o grande favorito para vencer, se não for o Fluminense, claro, é o PSG, mas tudo depende da forma que eles querem jogar o Mundial, se de fato eles estão dando tanta importância. Eu creio que estão, mas não tanto como se fosse um torneio de primeira categoria", disse Diogo da Silva, 29 anos.

Diogo Almeida se diz amante do futebol graças ao Fluminense | Foto: Layla Mussi

O torneio conta com 32 equipes de todas as confederações, divididas em oito grupos de quatro times cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam agora para a fase de mata-mata, que se iniciará nas oitavas de final, seguindo com quartas, semifinais e a grande final.

O Flamengo já está garantido nas oitavas de final e enfrenta o Bayern de Munique no próximo domingo (29), às 17h. Botafogo, também classificado, enfrenta o Palmeiras no sábado (28), às 13h. O Fluminense ainda define sua classificação nesta quarta-feira (25), no confronto com o Mamelodi Sundowns, pela fase de grupos, às 16h.