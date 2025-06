Alexandre Pato se oferece para pagar translado de corpo de jovem Niteroiense que morreu na Indonésia

O ex-jogador e comentarista Alexandre Pato confirmou, nesta quarta-feira (25/6), ao portal 'LeoDias', que entrou em contato com a família de Juliana Marins, resgatada sem vida após um acidente em um vulcão na Indonésia, e que dará apoio no processo de translado do corpo para o Brasil. “Que ela possa descansar perto da família dela”, disse à reportagem.

Nos últimos cinco dias, o Brasil e o mundo acompanharam os esforços da família e dos amigos para resgatar a publicitária de 26 anos, que caiu de uma encosta de cerca de 300 metros enquanto percorria uma trilha de terreno escorregadio nos arredores do ponto turístico. Ela estava acompanhada por um guia e outros turistas.

Ela era muito conhecida em Niterói, sua cidade natal | Foto: Divulgação

Apesar da comoção nacional, a legislação brasileira não prevê apoio financeiro para traslados de corpos do exterior. O Decreto nº 9.199/2017, que regulamenta a assistência consular, exclui expressamente o custeio de despesas com sepultamento ou translado de restos mortais de brasileiros falecidos fora do país.

“O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos”, diz trecho da norma. Diante disso, o gesto de Pato pode ser decisivo para viabilizar o retorno do corpo de Juliana ao Brasil.