"Joga RJ" chega a Niterói com edição dedicada a jogos e criadores do Leste Fluminense

Com o objetivo de valorizar o desenvolvimento local de jogos digitais e aproximar o público dos criadores, o Centro Eco Cultural Sueli Pontes, localizado em Piratininga, Niterói, recebe, no próximo sábado (28), o "Joga RJ", em uma edição dedicada ao Leste Fluminense. O evento é gratuito e integra o eixo de exibição do plano de ação da Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ), com apoio Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.

Voltada a jovens, famílias, entusiastas e profissionais em formação, a ação vai além da exibição de jogos. A proposta é transformar o evento em um ponto de encontro entre público e desenvolvedores, promovendo o acesso direto a conhecimentos do setor, incentivando a criação de redes colaborativas e estimulando novas trajetórias profissionais no universo dos games.

Leia também

Insituto Vital Brazil abre inscrições para projeto durante férias escolares de julho

Balão Dourado: a quadrilha gonçalense que resgata cultura e emociona gerações



Para o presidente da ACJOGOS-RJ, Márcio Filho, a iniciativa contribui diretamente para a formação de público e o fortalecimento do ecossistema nacional de jogos:

“Precisamos que o público brasileiro conheça os jogos feitos aqui. Mais do que isso, saiba que é possível fazer jogos aqui no Brasil, porque é esse acesso aos criadores, aos jogos, que vai permitir que eles sonhem em um dia estar nesse mercado e, quem sabe, criar o novo grande sucesso mundial. Precisamos espalhar experiências e conhecimento, o Joga RJ serve para isso", afirmou Márcio Filho.

O foco será nos jogos desenvolvidos por estúdios e criadores do Leste Fluminense, embora produções de outras regiões também estejam previstas na programação. Durante o evento mais de uma dezena de desenvolvedores estará presente para apresentar seus trabalhos, interagir com o público e compartilhar experiências sobre o processo de criação e os caminhos possíveis dentro da indústria de jogos no Brasil.

"Niterói tem uma vocação forte para o desenvolvimento de jogos, e isso precisa ser ampliado. Trata-se de uma expressão cultural que movimenta a economia criativa, e a Secretaria estará sempre comprometida em estimular o crescimento desse setor. Iniciativas como esta são estratégicas para a cultura", destacou o secretário das Culturas, Leonardo Giordano.

Os ingressos para o Joga RJ podem ser obtidos, de forma gratuita, através deste link.

Serviço

Evento: Joga RJ – Leste Fluminense

Data: 28 de junho de 2025

Horário: Das 10h às 17h

Local: Centro Eco Cultural Sueli Pontes – Avenida Celso Kelly, 378, Piratininga – Niterói (RJ)

Ingressos gratuitos podem ser obtidos através deste link.