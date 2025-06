Prefeitura de Maricá promove 2º Festival de Blues, Rock e Jazz com grandes nomes da música brasileira

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, realiza, entre os dias 4 e 13 de julho, a segunda edição do Festival de Blues, Rock e Jazz, no bairro Parque Nanci. O evento gratuito promete reunir grandes nomes da música brasileira em apresentações que celebram o talento, a liberdade criativa e a força desses estilos que marcaram gerações.

Durante dez dias, o Parque Nanci se tornará um verdadeiro palco a céu aberto, com shows de artistas consagrados e novos talentos do cenário musical. O público poderá desfrutar de noites vibrantes, com muita cultura, lazer e boa música, em um ambiente democrático e acolhedor.

Com uma programação diversa e de alta qualidade, o festival reforça o compromisso da Prefeitura de Maricá com a valorização da arte, o acesso à cultura e o fortalecimento da identidade musical brasileira.

A programação completa será divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura.