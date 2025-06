Prefeitura do Rio inaugura Sala do Empreendedor na Feira de São Cristóvão, no Rio

A Feira de São Cristóvão, templo das tradições nordestinas, vai ganhar uma Sala do Empreendedor. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em parceria com o Sebrae Rio, inaugura nesta quarta-feira (25), o novo espaço de atendimento aos empreendedores e empreendedoras da cidade.

Além de poder abrir e dar baixa em MEI, será possível emitir DAS, fazer alterações cadastrais e parcelamento de dívidas, entre outros serviços. Tudo de forma gratuita. Mas importante: será necessário, antes, fazer agendamento para utilizar os serviços da SMTE na nova Sala do Empreendedor. O funcionamento da sala é de terça-feira a sexta-feira, de 10 às 17h.

“A Feira de São Cristóvão recebe mais de 400 mil visitantes por mês e conta com mais de 1.500 trabalhadores diretos e indiretos. Com a nova Sala do Empreendedor, o prefeito Eduardo Paes dá mais um passo no fortalecimento do empreendedorismo carioca e na valorização desse patrimônio imaterial que é um dos maiores símbolos da cultura nordestina no Rio. Na Sala do Empreendedor, uma ação da Prefeitura em parceria com o Sebrae Rio, o contribuinte poderá criar seu MEI, negociar e parcelar dívidas, tirar dúvidas sobre o seu negócio e receber cursos gratuitos para seu aperfeiçoamento’’, explica o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Além de São Cristóvão, há outras quatro Salas do Empreendedor em funcionamento na cidade. Duas no Centro do Rio, uma em Santa Cruz, na Zona Oeste, e uma na Ilha do Governador, na Zona Norte. Nos dias 16 e 21 de maio, foram inauguradas salas no CIAD (Avenida Presidente Vargas, 1.997) e na UDES (Praça da República, 139, Campo de Santana). E, no dia 28 de maio, foi a vez da Central do Trabalhador de Santa Cruz (Rua Lopes Moura, 58) ganhar uma unidade. A Sala do Empreendedor da Ilha do Governador, também em atividade, fica na Estrada do Dendê, 2.080.