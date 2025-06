Ulisses, ex-jogador do Fluminense, é encontrado morto aos 39 anos

O ex-jogador do Fluminense, Ulisses, natural de São Gonçalo, foi encontrado morto aos 39 anos, no bairro do Rocha, nesta terça-feira (24). Ele foi revelado pelo Tricolor e surgiu no futebol no início dos anos 2000.

Ulisses era considerado uma grande promessa na base, mas acabou não vingando quando subiu para o profissional. Ele teria sofrido um infarto durante a manhã e não resistiu.

No começo da carreira, Ulisses disputou a posição na lateral-esquerda com Marcelo, craque do Real Madrid e ídolo do próprio Fluminense. Ulisses era o lateral titular das categorias de base do Flu. Quando subiu do sub-17 para o sub-20, ele abriu espaço para Marcelo, que brilhou e fez uma carreira de sucesso.

Ulisses foi revelado pelo Fluminense no começo dos anos 2000

Ulisses fez parte de uma geração que contava com Arouca, Toró, Radamés e Fernando. Antes de se aposentar do futebol, ele teve uma passagem rápida pelo Vasco.

Em 2023, o portal Uol contou a história de Ulisses, que na época lutava contra a dependência química e vinha tentando ganhar a vida trabalhando em uma escolinha de futebol em São Gonçalo.