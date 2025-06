Sesc SG recebe show ‘Abayomy: Luto!’ em julho

A Abayomy, uma das mais importantes representantes do afrobeat brasileiro, fará uma apresentação do novo show “Abayomy: Luto!”, dia 4 de julho, sexta, às 19h, no Sesc São Gonçalo. O show ainda passará pelas unidades do Sesc de Madureira (5/7, sábado, às 15h), Barra Mansa (18/07) e Campos (25/07).

O grupo vai mostrar grandes sucessos dos seus primeiros discos, como “Malunguinho”, “Sensitiva” e “Abra Sua Cabeça”, além de músicas inéditas que estarão no terceiro álbum da banda, como o single “Luto”, que dá nome ao show e que está disponível a partir de 27 de junho nas plataformas de música.

Formada por 13 integrantes, a Abayomy faz de cada show uma festa coletiva repleta de energia e conexão. No palco, os timbres de sopros, cordas, percussão e vozes se combinam em uma performance intensa e contagiante. A apresentação é um convite ao movimento, guiado por ritmos afro-brasileiros como ijexá, maracatu e afoxé, fundidos à força rítmica e política do afrobeat. Uma experiência para quem busca música para dançar, pensar e sentir.

“Estamos animados em levar o som da Abayomy para diferentes cantos do estado do Rio. Cada cidade tem sua energia, seu público, e essa troca é o que nos move. É um privilégio apresentar o afrobeat brasileiro em espaços que valorizam a música independente e nos aproximam das pessoas”, afirma o vocalista e guitarrista Gustavo Benjão.

Em seu novo single, “Luto”, disponível a partir de 27 de junho nas plataformas de música, a orquestra carioca Abayomy traz à tona questões e simbolismos fundamentais e urgentes. A faixa é dedicada à memória e às famílias de Dom Phillips e Bruno Pereira, assassinados covardemente no dia 5 de Junho de 2022, no Vale do Javari, extremo oeste da Amazônia.

Dom e Bruno eram indigenistas e pesquisadores da cultura de vários povos, entre eles o povo Bororo, um dos mais isolados e inacessíveis povos originários que ainda conservam tradições e rituais únicos, como o enterro e desenterro, onde os mortos são enterrados em vala rasa, regados por algum tempo para depois serem desenterrados e seus restos mortais como ossos e cabelos serem retirados num ritual em que um lamento profundamente forte e simbólico é cantado.

É esse canto que se ouve na nova música “Luto”, que não apenas fala da perda mas da construção, do significado e a ressignificação da morte. Por mais doloroso que seja, o assassinato de Dom e Bruno ressignificou a luta pela preservação e proteção não apenas dos povos originários, mas também a preservação e proteção de suas reservas indígenas e suas tradições e rituais. Assim como acendeu mais uma vez um alerta para a violência contra lideranças no combate à exploração e invasão de terras indígenas.

Mais de 15 anos de história

A Abayomy, que comemorou seus 15 anos em 2024, celebra uma nova fase sonora, aprofundando as influências da música brasileira com destaque para os ritmos do Norte e Nordeste e reafirmando seu compromisso com a crítica social e a celebração das raízes africanas, sem perder sua energia dançante e envolvente.

A banda surgiu no Rio de Janeiro como um tributo ao nigeriano Fela Kuti, ícone do afrobeat. Desde então, lançou dois álbuns: “Abayomy” (2012), com produção de André Abujamra, e “Abra Sua Cabeça” (2016), que contou com colaborações de Tony Allen, Otto, Céu, Pupillo e Jorge Du Peixe.

Já passou por palcos icônicos como o Circo Voador e a Virada Cultural de São Paulo, e agora leva sua potência sonora para novos públicos, com shows a preços acessíveis. A circulação é impulsionada pelo Edital Sesc Pulsar 2025.

Serviço:

Abayomy - Luto!

90 minutos. Livre.

- 4 de julho, sexta – Sesc São Gonçalo (Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo), às 19h

- 5 de julho, sábado – Sesc Madureira (R. Ewbank da Câmara, 90 - Madureira), às 15h

- 18 de julho, sexta – Sesc Barra Mansa (Av. Tenente José Eduardo, 560 - Vila Nova, Barra Mansa), às 19h30

- 25 de julho, sexta – Sesc Campos (Av. Alberto Torres, 397 - Centro, Campos dos Goytacazes), 19h

Valores - Madureira e São Gonçalo:

R$ 15 (inteira)

R$ 7,50 (meia entrada para casos previstos por lei, estendida a professores e classe artística mediante apresentação de registro profissional e conveniados )

R$ 5,00 (credencial plena Sesc)

Gratuito (PCG)

Valores - Barra Mansa:

R$ 10 (inteira)

R$ 5 (meia entrada para casos previstos por lei, estendida a professores e classe artística mediante apresentação de registro profissional e conveniados )

Gratuito (PCG)