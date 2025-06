Mesa literária em homenagem ao Antonio Cicero é interrompida por homem em Feira do Livro

Uma mesa literária que ocorria durante a Feira do Livro foi bruscamente interrompida por um homem não identificado na tarde deste sábado (21). O evento literário acontecia na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. No momento da interrupção, a cantora Marina Lima, irmã do poeta Antonio Cicero (1945 - 2024), fazia parte de uma homenagem ao escritor junto da editora Alice Sant’Anna, do músico Artur Nogueira e da poeta Bruna Beber.

Os artistas estavam lendo o recém-lançado “Fullgás”, obras que reúne todos os trabalhos de Cicero, quando um homem subiu ao palco, tirou o microfone das mãos de Bruna Beber, que lia o poema “Quase”, e começou a recitar versos de protesto. Passados alguns segundos, dois seguranças agiram e retiraram o homem do palco e do local. Bruna Beber voltou a ler o poema da parte que foi interrompida.

Por meio de nota, a organização da Feira do Livro alegou que nunca ocorreu um caso como esse e classificou a atitude do homem como desrespeito. “Pedimos desculpa às autoras”, disseram.

O escritor, filósofo e compositor Antonio Cicero foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ele lutava contra o Alzheimer e escolheu passar por um procedimento de morte assistida, que é legalizada na Suíça, onde morreu em outubro de 2024, aos 78 anos. O autor deixou uma carta que explicava a sua atitude.