Dezenas de fiéis celebram o Dia de São João Batista, padroeiro de Niterói

Fiéis de Niterói e região se reuniram, na manhã desta segunda-feira (24), na Catedral Metropolitana São João Batista, localizada no Centro de Niterói, para comemorar, em mais um ano, o dia do Santo Padroeiro do município. Ao longo do dia, serão realizadas diversas missas em homenagem à São João, que foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias, além de tê-lo batizado e ser também seu primo.

Leia também:

Juliana Marins é encontrada morta após cair em penhasco na Indonésia

Sem previsão: demora em obra na passarela do Colubandê preocupa moradores em São Gonçalo



O novo Pároco da Catedral, Padre Luiz Cássio falou sobre a importância do Dia de São João e de como tem sido sua relação com a comunidade.

"Fui muito bem acolhido. A nossa missão é de apontar o Cristo, assim como fez São João Batista, que viveu a verdade equilibrado pela balança da justiça e da misericórdia. Foi um homem que encontrou seu papel, sua missão, sua vocação. São João Batista apontou aquele que é o sentido da nossa existência: Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida", disse o novo Pároco, que está a frente da Catedral há quatro meses.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Na manhã desta segunda-feira (24), já foram celebradas três missas: a primeira às 8h, a segunda às 9h30 e a terceira às 11h.

Presentes na primeira missa, Marli e Vicência, mãe e filha moradoras de Niterói, vieram celebrar o dia de São João e também o aniversário de 86 anos da matriarca da família.

"É um aniversário abençoado. A gente mora no Fonseca, mas minha mãe faz questão de todo ano, no dia de São João, que é também aniversário dela, vim aqui no centro da cidade para agradecer", contou a filha, Marli.

Mãe e filha vieram celebrar e agradecer pelo aniversário de 86 anos da matriarca da família | Foto: Layla Mussi

"Vim pedir e agradecer, todo ano estou aqui, presença garantida. Recebo bênçãos e mais bênçãos das mãos desse Santo tão amado, e hoje celebro meus 86 anos repleta de gratidão", completou Vicência.



Ainda haverá missas durante todo o dia, às 14h, 15h30 e a última às 17h, sendo esta presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco, da Arquidiocese de Niterói. Logo após a missa, ocorrerá a tradicional procissão de São João Batista, que segue até a Câmara de Vereadores.

Também celebrando o aniversário em família, na presença do Santo Padroeiro da cidade de Niterói, Juraci da Costa reuniu os netos Cibeli e Carlos, moradores de Cabo Frio, para celebrar mais um ano de vida.

"Sempre vim à missa no dia de São João, acompanhava a procissão e tudo que tivesse direito. Aí entrou a pandemia, ficamos bastante tempo sem sair de casa, sem poder vim, e agora que estou completando 80 anos resolvi retomar essa tradição junto aos meus netos, que vieram de Cabo Frio para celebrar comigo. Só tenho a agradecer a São João por tantas bênçãos, saúde e união que é o que mais importa", disse Juraci.

Juraci celebrou seu aniversário junto aos netos na Catedral São João Batista | Foto: Layla Mussi

São João - símbolo de amor à Jesus

Precursor do Messias e primo de Jesus, João Batista é reconhecido na comunidade católica pela humildade e pelo papel central na preparação do caminho de Cristo.

Segundo estudiosos, São João Batista representa a união do espiritual e do cultural em uma celebração que transcende o tempo e as tradições.

E foi através de um momento de necessidade que a fé do niteroiense Rômulo Nogueira falou mais alto e acendeu sua relação de devoção à São João.

"Minha devoção começou há poucos anos. Encontrei São João quando mais precisei, e a graça e misericórdia dele me alcançou, então todos os anos venho agradecer por tudo que ele faz na minha vida. É pedir, acreditar e confiar que tudo vai dar certo", contou o devoto.

Rômulo se tornou devoto de São João e, na manhã desta terça-feira (24) veio à Igreja agradecer | Foto: Layla Mussi

Tradição do angu

Tido como "figurinha carimbada" na celebração do Dia de São João, o angu é o prato principal do almoço festivo, que acontece às 12h no pátio da Catedral Metropolitana de São João Batista.

Há mais de 40 anos, o tradicional angu à baiana da festa de São João é um sucesso, onde, todos os anos, são vendidos cerca de 1,5 mil pratos.

O preparo da iguaria fica sob a responsabilidade de voluntários e paroquianos, que se preparam para o evento com um mês de antecedência, escolhendo os melhores ingredientes para agradar o paladar da comunidade.

Percursora no tradicional preparo do angu, Cármen Lúcia segue se doando e fazendo questão de estar presente nesse, que para ela, é um momento de extrema gratidão.

"É muita emoção, hoje já ri, já chorei, porque é muita emoção. Eu e meu esposo iniciamos essa tradição há 40 anos e hoje toda a família faz parte dessa celebração. Vamos passando de geração em geração essa devoção que para nós, é motivo de orgulho e muita gratidão", contou, emocionada.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







Os festejos na Igreja de São João, que tiveram início na última sexta-feira (21), terminam nesta segunda-feira (24), com show do grupo "Chamego Nordestino", às 20h e a venda de comidas típicas de Festa Junina, até a meia-noite.