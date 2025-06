Caso Juliana: Resgate de brasileira avança com instalação de acampamento

A equipe que tenta resgatar a niteroiense Juliana Marins, de 26 anos, montou um acampamento avançado próximo de onde a brasileira está, segundo informações do Parque Nacional do Monte Rinjani, na manhã desta terça-feira (24). A queda da jovem no penhasco do vulcão ocorreu no último sábado (21).

“Felizmente, nesta tarde, 7 socorristas conseguiram se aproximar do local da vítima, mas tiveram que montar um acampamento avançado, pois já estava escurecendo. Enquanto isso, as tentativas de auxílio aéreo por helicóptero ainda não tiveram sucesso devido à forte neblina na área”, informou o comunicado.

De acordo com o G1, a equipe de resgate precisará descer por uma encosta íngreme do Monte Rinjani ,o equivalente à altura do Corcovado, no Rio de Janeiro, até alcançar Juliana. A instalação da base avançada deverá tornar o trabalho mais ágil nos próximos dias.

Ainda segundo autoridades do parque, durante a manhã desta terça (noite de segunda no Brasil), as ações foram focadas na descida direta até o local da vítima, utilizando técnicas de resgate vertical. No entanto, o terreno acidentado e o clima adverso continuam sendo grandes obstáculos.

“Como alternativa, caso o resgate direto continue com dificuldades, está sendo considerada a evacuação através da trilha pelo Lago Segara Anak”, continua o comunicado.

A família de Juliana criou um perfil nas redes sociais, onde são divulgadas informações oficiais do estado e socorro à jovem. Neste perfil, foi informado que a equipe de resgate desceu 400 metros pela encosta. “mas estimam que a localização de Juliana ainda está a uns 650 metros de distância”. Ela estava bem mais longe do que estimaram ontem”.

Parque Nacional

Na madrugada desta terça-feira (24), pelo horário de Brasília, o Parque Nacional do Monte Rinjani informou que no meio da tarde na Indonésia, ocorreria o fechamento temporário da trilha para o cume do vulcão. A medida foi decidida para agilizar o resgate de Juliana.

“A trilha de escalada de Pelawangan Sembalun até o Cume do Rinjani está temporariamente fechada, a partir de 24 de junho de 2025, por tempo indeterminado (até que o processo de evacuação seja oficialmente concluído)”, informou o comunicado.

De acordo com informações da família da niteroiense, “as autoridades do parque confirmaram que fecharam o último trecho da trilha, onde estão sendo realizadas as operações de resgate, para evitar a curiosidade dos turistas”. Familiares informaram que uma furadeira e um helicóptero podem ser utilizados nos trabalhos.

Vista pela última vez

Juliana Marins, de 26 anos, foi vista pela última vez por volta das 17h30 - horário local, sábado, através de imagens feitas com auxílio de drones de turistas que acompanham o caso. A família alega que essas imagens dela saída na trilha são verdadeiras.

Por meio das redes sociais, a irmã da vítima, Maria, detalhou a queda na trilha. De acordo com ela, a brasileira saiu com um grupo formado por cinco pessoas mais um guia local. Os turistas estavam no segundo dia de trilha, no momento em que Juliana informou que estava cansada para prosseguir.

"O guia falou: 'então descansa' e seguiu viagem. A gente tinha recebido a informação que o guia tinha ficado com ela, que ela tinha tropeçado e caído. Não foi isso que aconteceu".

"O guia só seguiu viagem para chegar até o cume. A gente só tem essas informações de mídia local. Juliana ficou desesperada porque ninguém mais voltou e caiu. Abandonaram Juliana", contou Mariana.