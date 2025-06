Preso foragido da Justiça após tentar enganar militares com identidade falsa em Búzios

Uma ação entre os agentes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT), resultou na prisão de um homem foragido da Justiça, em Armação de Búzios, na noite dessa segunda-feira (23). A abordagem do foragido ocorreu na Rua Custódio Alves, no bairro Capão.

De acordo com a Polícia Militar, o preso possui caso de envolvimento com o tráfico de drogas na localidade e em outro momento, teria conseguido fugir da escolta da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) durante o trajeto ao presídio.

Leia também:

Sem previsão: demora em obra na passarela do Colubandê preocupa moradores em São Gonçalo

Rio: federação entra no STF contra lei que criou tropa de elite armada



Quando os policiais realizaram a abordagem, o homem tentou se passar por outra pessoa, por meio de uma identidade falsa. Entretanto, a ação não deu certo por causa do uso do sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), que atestou a identidade real do homem e identificou um mandado de prisão em aberto.

O preso foi levado à 127ª DP (Armação de Búzios), onde permanece preso à disposição da Justiça.