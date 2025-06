Caso Juliana Marins: Resgate de niteroiense ganha reforço de alpinistas experientes

Na manhã desta segunda-feira (23), dois alpinistas experientes se juntaram à equipe que tenta realizar o resgate da niteroiense Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado (21). Segundo a família da jovem, que criou um perfil no Instagram para atualizações oficiais do caso, os profissionais “estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana”.

"Confirmamos informações que dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana. Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite, mas sabemos que há um bom reforço com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local", informou o perfil @resgatejulianamarins.

Alpinistas experientes chegam ao local para ajudar no resgate de Juliana Marins | Foto: Reprodução/redes sociais

Leia mais sobre o caso

Caso Juliana Marins: Três dias após acidente, resgate de niteroiense é novamente interrompido, diz família

Prefeito de Niterói cobra urgência no resgate de niteroiense na Indonésia

O Parque Nacional do Monte Rinjani fica na Ilha de Lombok, na Província de Sonda Ocidental, e o fuso horário local está 11 horas à frente de Brasília.

Às 5h desta segunda-feira (23), meio da tarde na Indonésia, a família informou que as buscas haviam sido novamente interrompidas, três dias após o acidente, e que não havia informações sobre a niteroiense.