Niterói festeja São João e São Pedro, incrementando o turismo religioso na cidade

As festas juninas e julinas são atrações que movimentam o turismo religioso na cidade, assim como festejadas pelos niteroienses. Duas grandes festas são tradicionais em Niterói: Dia de São João, 24 de Junho, padroeiro da cidade e, dia 29 de Junho, São Pedro, com sua destacada Procissão no Mar.

Os festejos têm os traços tradicionais característicos, aliando animação à fé, principalmente nos três santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. A festa junina na Catedral de São João Batista, em homenagem a São João, santo padroeiro de Niterói, é uma das mais tradicionais, começou desde a última sexta-feira (20) e terminará nesta terça-feira (24).

No domingo (29), dia de São Pedro, acontecerá, no bucólico bairro de Jurujuba, a grande Procissão Marítima em honra ao santo padroeiro dos pescadores, acompanhado por embarcações da Colônia de Pescadores locais e outros que se enfeitam, especialmente para agradecer as graças recebidas e pedir outras.

Serviço

Catedral de São João Batista , Praça D. Pedro II, s/n, Centro – Niterói - RJ

Programação

Segunda-feira (23)

18h30 – Novena seguida de Santa Missa

20h – Show com Micarla Cantora

Terça-feira (24/6) – Dia de São João (Santo padroeiro de Niterói)

8h, 9h30, 11h, 14h e 15h30 – Santa Missa;

12h – Angú Tradicional à Baiana

17h – Santa Missa seguida de Procissão;

20h – Show com o grupo Chamego Nordestino

Festa de São Pedro – Rua Carlos Ermelindo Marins, Jurujuba, Niterói - RJ

26, 27 e 28/6 (Sexta-feira, Sábado e Domingo)

19h – Tríduo de São Pedro

28/6 (Sábado)

10h – Grande trem do Falcão Peregrino e amigos conduzindo a imagem de São Pedro pela orla de Niterói

11h – Chegada do trem em Jurujuba, com vitória aos motociclistas

29/6 (Domingo)- Dia de São Pedro

5h – Alvorada festival

6h – Santa Missa na Igreja São Pedro de Jurujuba

9h – Santa Missa Solene, campal, com o arcebispo de Niterói e benção das chaves

10h – Procissão terrestre seguida de procissão marítima

12h – Show e Almoço do Pedrão

14h – Terço e Bênção

16h – Santa Missa

17h – Show Cultural Forró Nordestino

19h – Santa Missa e Cerimônia do Quadro de São Pedro

21h – Espetáculos

0h - Encerramento