Nova turnê: Maria Bethânia anuncia celebração pelos 60 anos de carreira

A cantora Maria Bethânia, de 79 anos, anunciou, nesta segunda-feira (23), uma nova turnê em comemoração aos seus 60 anos de carreira.

"Em 1965, a voz de Maria Bethânia ecoou pela primeira vez nos palcos, e desde então, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Por seis décadas, ela tem reinventado a música, a poesia e a própria arte, tornando-se um dos maiores ícones da nossa cultura", diz trecho da publicação.

"Sua trajetória é um legado de paixão, rigor e pura emoção, costurando sentimentos e melodias de um jeito que só ela sabe fazer, e você vai poder viver tudo isso AO VIVO", afirma o comunicado, publicado no Instagram.

A turnê, batizada de "Maria Bethânia - 60 Anos de Carreira", tem pré-venda exclusiva para clientes do Cartão ELO nos dias 30 de junho e 1º de julho, às 10h. Enquanto isso, a venda geral acontece a partir do dia 3 de julho, no mesmo horário, via plataforma da Ticketmaster.

Confira a agenda de shows:

Rio de Janeiro - 6, 7, 13 e 14/09

São Paulo - 4, 5, 11 e 12/10

Salvador - 15/11