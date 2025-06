De La Cruz volta a sentir lesão no Flamengo e está fora do Mundial de Clubes

O meio-campista uruguaio Nico De La Cruz, voltou a sentir dores no joelho esquerdo e a principio, está fora da Copa de Mundo de Clubes pelo Flamengo. Uma recuperação do atleta visando as fases finais do torneio, é vista como improvável e a ideia é de não forçar um retorno do jogador e agravar mais ainda a lesão.

"Após reiniciar os trabalhos em campo, o meio-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exame de imagem realizado no último domingo não identificou nova lesão no local. Nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo", informou o Flamengo.

De La Cruz sofreu um estiramento ligamentar no joelho esquerdo, há cerca de um mês. A expectativa inicial era que o jogador fosse relacionado para a partida contra o Chelsea, devido as dores, esse plano foi desfeito.