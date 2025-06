Defesa Civil inicia aulas da nova turma do Curso de Voluntários

Na manhã desta segunda-feira (23), as aulas da terceira turma de 2025 do Curso de Voluntários foram iniciadas pela Defesa Civil de São Gonçalo. A aula inaugural foi realizada às 10h, na Uniasselvi, no Partage Shopping. A capacitação oferece aulas teóricas e práticas sobre as responsabilidades da Defesa Civil.

O subsecretário da Defesa Civil, major Felipe Assumpção, ministrou a primeira aula e deu detalhes sobre o curso para os alunos.

“É um prazer ver mais de cem alunos inscritos para mais uma turma de voluntários. Aqui no curso, todos vão conhecer as tarefas da Defesa Civil e entender ainda mais sobre o nosso trabalho. Nossa cidade só tem a ganhar com os cidadãos que, após os cinco dias de curso, estarão capacitados para o voluntariado”, disse.

O curso é composto por cinco módulos, que propõem debates sobre temas como noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas. Além das aulas teóricas, o curso conta com uma aula prática que será desenvolvida no encerramento, em uma das Áreas de Proteção Ambiental (APA) de São Gonçalo.

A cuidadora de idosos, Eliane Incarnação, de 54 anos, já realizou um curso de resgate de bombeiros e pretende conhecer mais sobre a Defesa Civil.

Leia Também!

Davi Brito vira piada nas redes sociais ao errar o plural de 'limão'

Nova turnê: Maria Bethânia anuncia celebração pelos 60 anos de carreira

“Eu me inscrevi no intuito de agregar conhecimento para ajudar ao próximo, até porque pode ser complementar ao curso de enfermagem que também estou fazendo agora. Além disso, gostaria de conhecer novas pessoas e trocar boas experiências,” declarou.

Ao final do curso, os alunos ganham um certificado de conclusão, sendo necessário o cumprimento das 44 horas de atividades oferecidas durante a capacitação. Vale destacar que os voluntários saem formados do curso, mas não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas como se fossem bombeiros ou agentes da Defesa Civil. Nas ações, os voluntário têm um tratamento direcionado, apoiando abrigos, organizando mantimentos nesses locais, catalogando pessoas que precisarem de ajuda.