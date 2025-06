Davi Brito vira piada nas redes sociais ao errar o plural de 'limão'

O campeão do BBB 24, e influenciador, Davi Brito, virou piada nas redes sociais depois de errar o plural da palavra “limão” durante uma brincadeira do quadro “Passa ou Repassa”, do Domingo Legal, no SBT. A resposta inusitada foi “limonada”, deixando até mesmo o apresentador Celso Portiolli chocado.

A brincadeira clássica do programa de domingo no SBT, “Passa ou Repassa”, acontecia normalmente até que o apresentador Celso Portiolli falou: “É agora! Bate primeiro, pensa depois! Qual é o plural de limão?”

Leia também:

Dono de empresa de turismo é sequestrado e morto em Teresópolis

Concurso de Contos da Flip premiará autores com hospedagem em Paraty; veja como participar

Logo em seguida, Davi Brito acionou o botão e ganhou o direito de resposta: “Limonada”, disse, sorrindo.

“Olha, se você gosta de viralizar, vai estar em tudo quanto é vídeo hoje, depois dessa resposta”, disse Portiolli, em meio aos risos. Após a fala do apresentador, o campeão do BBB 24 recebeu uma tortada no rosto.

Os internautas não deixaram o episódio passar sem virar piada. “A melhor decisão desse rapaz foi não cursar uma faculdade!”, disse um usuário do X, antigo Twitter. “É por isso que ele desistiu do Direito e da Medicina”, escreveu outro. “Davi faltou na aula de português”, disse um terceiro internauta.