Apostas disparam em São Gonçalo para a Quina de São João

Apostadores fazem fila em lotéricas de São Gonçalo na expectativa do prêmio milionário - Foto: Layla Mussi

Com um prêmio estimado em R$ 230 milhões, a Quina de São João, promovida pela Caixa Econômica Federal, promete transformar a vida de um ou mais sortudos neste sábado (28). O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e tem um diferencial que atrai milhões de apostadores: o valor não acumula, alguém vai sair ganhando.

Apostas simples custam R$ 2,50 e podem render até R$ 230 milhões | Foto: Layla Mussi

Em São Gonçalo, os apostadores que costumam realizar as suas “fezinhas” já procuraram as lotéricas para tentar a sorte na Quina de São João, fazendo com que a quantidade de apostas aumente cada vez mais.

"Todo sorteio especial das Loterias Caixa, como a Quina de São João e a Mega da Virada, aumenta a procura porque o prêmio é super acumulado. R$ 230 milhões é um prêmio bom! A gente vende todas as loterias diariamente, mas com a Quina de São João, o volume costuma ser três ou quatro vezes maior que o normal”, disse o gerente de uma casa lotérica, Roberto Maia, de 60 anos.

Roberto Maia, gerente de lotérica: “Com a Quina de São João, o volume de apostas triplica" | Foto: Layla Mussi

Para quem quiser apostar na Quina de São João, basta escolher entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis. As apostas simples, registradas com cinco números, têm o valor de R$ 2,50.

Há também uma forma menos tradicional de realizar o jogo, como a “surpresinha”, em que o sistema escolhe os números pelo apostador. O bolão também é um recurso muito utilizado, no qual os apostadores podem participar de um bolão organizado pela casa lotérica ou formar o seu próprio. O preço mínimo do bolão é de R$ 12,50, desde que cada cota não seja inferior a R$ 3,50.

“Todo ano eu venho fazendo apostas. Espero que um dia eu tenha sorte. Eu gosto de jogar os meus próprios números. Às vezes, faço um bolão, porque já participei de vários e até hoje ainda não consegui obter o resultado que desejava. Geralmente, faço o normal, que são seis dezenas. Como é a Quina, faço cinco dezenas, que é o máximo que posso”, disse o autônomo Renato Vieira, de 61 anos.



Renato Vieira, autônomo: “Todo ano faço minhas apostas. Espero ter sorte desta vez" | Foto: Layla Mussi

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

Seguindo as regras estabelecidas para os concursos especiais da Caixa, se não houver um único ganhador, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem a maior quantidade de números. Dessa forma, a Quina de São João não acumula.



Caso um único apostador consiga arrematar o valor total do concurso e invista na poupança, receberá no primeiro mês cerca de R$ 1,5 milhão.



“Eu gostaria de dividir o meu prêmio, porque, na minha opinião, ganhando um bom dinheiro, pretendo ajudar muitas pessoas que precisam”, disse o autônomo de 61 anos.

O que é possível fazer com o valor do prêmio?

Além das lotéricas físicas, é possível apostar online pelo aplicativo Loterias Caixa | Foto: Layla Mussi

Com um prêmio de R$ 230 milhões, como o da Quina de São João, é possível realizar praticamente qualquer sonho, e ainda garantir segurança financeira para toda a vida. Aqui estão algumas ideias do que seria possível fazer com esse valor:

.Viver de renda com tranquilidade

.Comprar imóveis de alto padrão

. Montar uma coleção de carros de luxo

. Viajar o mundo com estilo

.Criar ou investir em negócios próprios

. Fazer filantropia com impacto social

.Garantir o futuro de várias gerações

Se o ganhador optar por investir todo o valor na poupança (mesmo sendo a aplicação mais conservadora), poderia receber cerca de R$ 1,5 milhão por mês em rendimento. Aplicações mais rentáveis (como Tesouro Direto, CDBs ou fundos imobiliários) podem render ainda mais.

* Com informações de Agência Brasil