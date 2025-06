Concurso de Contos da Flip premiará autores com hospedagem em Paraty; veja como participar

A Motiva, empresa voltada para infraestrutura de mobilidade, em parceria com a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), está com inscrições abertas até 30 de junho para o primeiro Concurso de Contos da Casa Flip+Motiva. A iniciativa busca revelar novas vozes da literatura, estimular a escrita e promover o hábito da leitura. A proposta é contribuir para a formação de uma sociedade mais criativa, engajada e capaz de construir soluções inovadoras para os desafios cotidianos.

O concurso faz parte das ações da Motiva na 23ª edição da Flip. Pelo terceiro ano consecutivo, a companhia, por meio de seu Instituto, é uma das principais patrocinadoras da festa.

Como participar

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição [neste link] e enviar o conto em formato PDF para o e-mail concursodecontos@museudoterritorio.org.br. As inscrições vão de 16 a 30 de junho, com limite de 300 textos participantes – apenas os primeiros a se inscrever estarão concorrendo. O regulamento completo pode ser acessado [aqui].

Os dois vencedores ganharão uma viagem para Paraty durante a Flip 2025, com todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação custeadas pela organização. Além de acompanhar a programação, os autores premiados terão a oportunidade de ler seus contos vencedores na Casa Flip+Motiva, espaço que integra a rede de Casas Parceiras da Flip e promove debates gratuitos com escritores e especialistas convidados.

Caso o vencedor seja morador de Paraty, além da leitura do conto, também será contemplado com uma viagem cultural a São Paulo, para visitar iniciativas apoiadas pela Motiva, como o Museu da Língua Portuguesa e a Estação Motiva Cultural.

O tema do concurso é inspirado no verso “que toda viagem / é feita só de partida”, extraído do poema v, de viagem, do livro Distraídos Venceremos (1987), de Paulo Leminski, autor homenageado da Flip 2025. Poeta curitibano, filho de pai polonês e mãe negra, Leminski é uma das figuras mais marcantes da poesia brasileira contemporânea, conhecido por sua escrita concisa, irônica e provocadora, que conquistou várias gerações de leitores.

Os contos devem ser escritos em língua portuguesa, com limite de 4.000 caracteres (contando os espaços). Não será permitido o uso de ferramentas de inteligência artificial na elaboração dos textos. O documento precisa estar formatado em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, com margens padrão (2,5 cm), e enviado em PDF. A seleção será feita de forma anônima.

Essa é a terceira participação consecutiva da Motiva na Flip. Em 2024, a empresa estreou a Casa Flip+Motiva, que recebeu mais de 30 autores e especialistas em debates sobre mobilidade urbana, mudanças climáticas, jornalismo literário, entre outros temas. Na mesma edição, a Motiva também foi a parceira oficial de mobilidade da Flip, oferecendo transporte gratuito para mais de 1.500 pessoas, incluindo moradores de comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas da região.

Em 2025, a Motiva, por meio de seu Instituto, continuará com a programação na Casa Flip+Motiva e ampliará o acesso da população local, garantindo transporte gratuito para moradores de 19 núcleos urbanos de Paraty.

Além da Flip, a Motiva também apoia outros importantes eventos literários, como a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), em Salvador, a Festa Literária das Periferias (FLUP), no Rio de Janeiro, e a Feira do Livro de São Paulo. Até 2035, a empresa prevê investir R$ 750 milhões em projetos sociais, com foco em cultura, educação e literatura. Somente em 2025, o investimento será de R$ 71 milhões.

Cronograma

16 a 30 de junho – Inscrições abertas

7 a 11 de julho – Divulgação dos vencedores

30 de julho a 3 de agosto – Participação dos vencedores na 23ª Flip