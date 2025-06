Dono de empresa de turismo é sequestrado e morto em Teresópolis

A Polícia encontrou na Estrada do Limoeiro, em Guapimirim, o corpo do empresário Vinicios Carvalho, de 32 anos, sequestrado e morto neste final de semana no bairro Pimenteiras, em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Ele era proprietário da empresa “Vinicios Turismo”, especializada no transporte de passageiros por ônibus e vans.

De acordo com informações da Polícia, o empresário foi sequestrado na garagem da própria empresa e levado, pelos criminosos, à cidade de Guapimirim.

As investigações estão em andamento para descobrir a motivação do crime.