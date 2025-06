Prefeito de Niterói cobra urgência no resgate de niteroiense na Indonésia

Já se passaram mais de 40 horas desde que a niteroiense Juliana Marins, de 26 anos, caiu em uma trilha de vulcão na Indonésia. A família ainda continua sem respostas, visto que, segundo os parentes, as equipes de resgate ainda não conseguiram resgatar a jovem em razão das condições climáticas na região.

Em contato com a família de Juliana, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), publicou uma mensagem na rede social X no início da tarde deste domingo (22), cobrando ação das autoridades responsáveis e demonstrando apoio aos familiares da jovem.

"Seguimos nas últimas 24 horas, incluindo a madrugada de hoje, acompanhando o caso da jovem Juliana Marins, que sofreu um acidente durante uma trilha na ilha de Lombok, a 1.200 km de Jacarta na Indonésia e caiu no fundo de um vulcão inativo na região", iniciou o prefeito.

"Seguimos acompanhando junto às autoridades brasileiras em Jacarta e reforçando o pedido de cobrança às autoridades locais para que o resgate aconteça com urgência. Trata-se de uma área de difícil acesso, com terreno arenoso, neblina densa e condições muito precárias, o que tem dificultado a ação das equipes que estão no local. Nossas orações e vibrações positivas estão com Juliana e sua família. Seguimos com esperança e fé de que tudo termine bem", completou Rodrigo Neves.

Repercussão do caso

Outras figuras públicas também demonstraram solidariedade sobre o caso e publicaram mensagens, principalmente de cobrança, para que o resgate seja tratado com a devida urgência.

O ator e ex-BBB, Babu Santana, que é amigo de Juliana Marins, usou as redes sociais, neste domingo (22), para exigir ação dos governantes.

“Queremos respostas sobre a Juliana Marins. Juliana Marins, uma jovem brasileira, cheia de vida, sonhos e planos, está desaparecida há mais de 36 horas após fazer uma trilha na Indonésia. Juliana é minha amiga, uma pessoa incrível, que trabalhou comigo, que carrega uma história de coragem e amor pela vida”, começou ele.

O ator ainda reforçou que familiares de Juliana Marins estão sem notícias e que até criaram um perfil (@resgatejulianamarins) para dar notícias sobre o caso e ajudar nas divulgações verdadeiras sobre o paradeiro da jovem: “A família está desesperada, sem respostas. As informações são desencontradas, e há sinais claros de omissão e descaso, tanto das autoridades locais quanto do Itamaraty. Não estão sendo transparentes com a família!”, denunciou.

"Exigimos uma resposta imediata! O governo brasileiro precisa agir com urgência! O Itamaraty precisa cumprir seu dever e pressionar as autoridades da Indonésia para que as buscas sejam intensificadas”, completou o ator, que finalizou o pedido com a frase "não vamos nos calar".

“Não podemos aceitar que uma brasileira desapareça em outro país e fique simplesmente por isso mesmo. Juliana tem uma vida inteira pela frente. Ela precisa ser encontrada! Não vamos nos calar!”.

Sempre ligada nos acontecimentos mundiais, a também atriz Tatá Werneck utilizou sua voz e influência nas redes sociais para mobilizar seus seguidores, amigos e família no caso de Juliana Marins.

No vídeo, além de divulgar a conta @resgatejulianamarins, a atriz fez um pedido: "Atenção amigos, eu postei agora sobre o desaparecimento da Juliana e marquei o perfil. Eu não conheço a família, mas amigos e meus seguidores vocês sabem exatamente como fazer esse barulho, então por favor postem também", pediu a atriz.

Para finalizar, a artista ainda solicitou que seus amigos fizessem o mesmo post que ela nas próprias redes, explicando sobre a necessidade da urgência no resgate.

"Amigos vamos todo mundo postar isso aqui que eu postei para a gente conseguir esse resgate para a Juliana. Por favor, depois vocês apagam quando tudo der certo, mas vamos fazer essa mobilização, por favor", disse Tatá.

O SÃO GONÇALO segue acompanhando o caso e atualizando as informações necessárias.