Dia de São João: Niterói e Itaboraí celebram dia do padroeiro com missas e shows

As cidades de Niterói e Itaboraí celebram o dia de São João Batista nesta terça-feira (24) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

Em razão dos festejos em homenagem aos santos juninos, igrejas de diversas regiões do Brasil se organizam para celebrar missas e quermesses, reunindo muitos fiéis em torno da fé em seus protetores.

Nesta terça-feira (24), as cidades de Niterói e Itaboraí celebram o dia de São João Batista, padroeiro da amizade e também conhecido como o "Santo festeiro". As comemorações, que vem sendo realizadas desde o dia 14 de junho, se encerram, nesta terça, com uma programação completa, contendo missa, almoço e festejos ao final da noite.

Confira a programação para o dia do Padroeiro:

Niterói

- 8h, 9h30 e 11h - Santa Missa

- 12h - Tradicional almoço "angu à baiana"

- 14h e 15h30 - Santa Missa

- 17h - Santa Missa Solene presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco. Logo após, tradicional procissão de São João Batista pelas ruas do Centro de Niterói

- 20h - Show com o Grupo Chamego Nordestino

Local: Catedral São João Batista - Praça Dom Pedro II, s/n - Centro de Niterói

Catedral São João Batista conta com uma programação extensa para esta terça-feira (24) | Foto: Layla Mussi

Itaboraí

8h – Santa Missa com Pe. Max

10h – Santa Missa com Pe. Leo

12h – Almoço

15h – Terço da Misericórdia ao Vivo pela Rádio Catedral

19h – Santa Missa e Procissão

21h – Quadrilhão com o Setor Juventude

Local: Paróquia São João Batista - Praça Mal. Floriano Peixoto, 15 - Centro de Itaboraí