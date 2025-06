Junho seguro: Fogueira, balão e fogos de artifício "acendem" alerta nas tradições juninas

Fogueiras, fogos e balões fazem parte da cultura dos festejos juninos, mas o uso inadequado pode causar queimaduras graves e até mesmo acabar com a festa. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, cerca de 70 mil internações por queimaduras são registradas anualmente na rede pública de saúde no Brasil. Esse dado reforça a importância de medidas preventivas durante o período de festas e ao longo de todo o ano.

A tradicional festa de São João possui símbolos e práticas que marcam a festividade. Porém, fogueiras, fogos de artifício e a soltura de balões [considerada crime ambiental], estão proibidos ou restritos, de alguma forma, por lei, por afetarem o meio ambiente e trazerem riscos à vida humana.

A legislação brasileira proíbe balões com objetivo de evitar incêndios em regiões de vegetação, além de manter segura a população. A mais recente lei proíbe fogos de artifício sonoros no estado. Os silenciosos estão liberados.

Entre junho e agosto de 2024, a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro foi acionada 59 vezes por incêndios, enquanto a rede municipal de saúde atendeu 356 casos de queimaduras no mesmo período. Os números reforçam o alerta das autoridades.

Risco de queimaduras

De acordo com a professora do curso de Enfermagem, Mirthis Pimentel, os tipos de queimaduras mais comuns durante as festas de São João são as queimaduras térmicas, causadas pelo contato com fogueiras, fogos de artifício, fogões improvisados ou panelas quentes, e as queimaduras por explosão, causadas por rojões ou bombas mal manuseadas. “A maioria dos casos envolve queimaduras de 1º grau, que provocam vermelhidão e dor, ou de 2º grau, caracterizadas pelo surgimento de bolhas, mas há risco de queimaduras mais graves, como as de 3º grau, que atingem grande parte do corpo ou têm maior profundidade e exigem atendimento médico imediato”, afirma.

A especialista destaca os cuidados básicos que devem ser feitos imediatamente após uma queimadura leve. Em casos de queimaduras de 1º grau ou superficiais de 2º grau, é importante resfriar a área afetada com água corrente fria por, no mínimo, 5 a 10 minutos. Pode ser água da torneira, mas nunca gelada ou com gelo. Caso haja formação de bolhas, elas não devem ser rompidas, pois precisam ser avaliadas por um profissional de saúde.

Existe um alto risco de acidentes graves no manuseio de fogos de artifícios nas festas juninas

“É fundamental proteger a área com um pano limpo ou gaze úmida e evitar o uso de pomadas caseiras ou qualquer outro produto sem indicação médica. Se necessário, tomar analgésicos para controle de dor”, acrescenta.

A professora também alerta para erros comuns que, além de não ajudar, podem agravar a situação. Em qualquer tipo de queimadura, deve-se evitar aplicar pasta de dente, manteiga, óleo, clara de ovo ou café, pois essas substâncias podem causar infecções. Também não se deve usar gelo diretamente sobre a pele, pois isso pode piorar a lesão. Estourar bolhas é outro erro, que aumenta o risco de infecção. Não se deve cobrir a área com tecidos sujos ou algodão, que podem grudar na pele e dificultar a limpeza posterior.

Quando a queimadura for mais grave, é fundamental buscar atendimento médico imediato. Isso inclui casos em que a queimadura for maior que a palma da mão da pessoa; envolver áreas sensíveis como face, mãos, pés, genitais ou articulações; apresentar bolhas grandes ou pele esbranquiçada ou carbonizada; causar dor intensa ou sinais de infecção, como pus, febre e vermelhidão crescente.

Prevenção evita acidentes

A profissional de Enfermagem destaca a importância da prevenção, especialmente no cuidado com crianças, que devem estar sempre sob supervisão e longe de fogueiras e fogos. As pessoas devem se manter afastadas das áreas onde os fogos de artifício são manuseados ou estourados. As fogueiras devem ser acesas em locais abertos, longe de árvores, fios elétricos e materiais inflamáveis, nunca utilizando álcool líquido ou gasolina para facilitar o fogo. É importante comprar apenas fogos certificados e seguir rigorosamente as instruções da embalagem, e evitar que pessoas alcoolizadas manuseiem esses artefatos.

- Fogueiras

. Mantenha distância de 50 metros de vegetação, materiais inflamáveis e fios elétricos

. Prepare o solo com uma camada de areia

. Não use líquidos inflamáveis para acender o fogo

. Nunca deixe crianças desacompanhadas

- Fogos de artifício

. Compre apenas de comerciantes autorizados

. Apenas adultos devem manusear fogos, e sempre sem consumo de álcool

. Solte os fogos a pelo menos 20 metros de distância de pessoas e construções

. Não reutilize fogos com falha: mergulhe em água para neutralizar

. Respeite o silêncio após 22h, evite locais com crianças autistas e animais

Crime ambiental

A prática de soltar balões, embora comum nesta época, é ilegal. Segundo o artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), fabricar, vender, transportar ou soltar balões pode render multa e até três anos de prisão. Além disso, os riscos são grandes: incêndios florestais, acidentes urbanos, poluição e até colisões com aeronaves.

A Enel Distribuição Rio registrou aumento de 112,5% no número de ocorrências de queda de balões na rede elétrica no primeiro quadrimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas de janeiro a abril de 2025, nos 66 municípios atendidos pela Enel Rio, foram contabilizadas 17 ocorrências com balões, número que corresponde a 41% do total de registros em todo o ano passado.

A prática de soltar balões, embora comum nesta época, é ilegal

Embora a prática seja tradicional em festas juninas, soltar balões é crime ambiental previsto em lei e pode causar curtos-circuitos em linhas elétricas, rompimento de cabos, queima de transformadores, além de acidentes mais graves. Para reduzir ao máximo o número de clientes afetados após a queda de um balão, a Enel Rio realiza manobras remotas automatizadas no sistema de distribuição de energia, logo após as ocorrências.

Para se ter uma ideia deste impacto, de janeiro a abril deste ano, 961 clientes da Enel Rio tiveram o fornecimento de energia impactado pela queda de balões na rede elétrica. Esse número é 22% maior do que o registrado no mesmo período de 2024.

O município de São Gonçalo apresentou o maior número de clientes impactados por balões em 2025. Mais de 800 unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia afetado por esta causa. Em seguida, está a cidade de Maricá, com quase 130 clientes impactados por danos relacionados à soltura de balões. Niterói, Petrópolis e Teresópolis completam o ranking das cidades com maior número de ocorrências causadas por esta prática criminosa.

“Além de ser crime, a prática de soltar balões pode causar acidentes com a rede elétrica, colocando vidas em risco. Quando caem sobre a rede, os impactos no fornecimento de energia prejudicam diretamente a população", ressalta Fábio Damasceno, gerente do Centro de Operações da Enel Rio.

A Secretaria de Ambiente e Clima reforça os riscos associados à soltura de balões, que além de crime, causam: poluição com papel, plástico e arame; Incêndios florestais e urbanos, colocando em risco vidas, animais e áreas verdes; Riscos à aviação, com possibilidade de acidentes graves ou atrasos em aeroportos.

Canais de emergência e denúncia

- Emergências: Corpo de Bombeiros (193) e Defesa Civil (199)

- Crimes ambientais: Disque Denúncia Linha Verde – (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177

Celebre as festas com responsabilidade!