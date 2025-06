Treinador da seleção brasileira de handebol deixa o Irã após uma semana de impasse

O treinador da Seleção Brasileira de Handebol de Praia, Antônio Guerra Peixe, relatou, em uma publicação em suas redes sociais neste domingo (22), que conseguiu deixar o Irã, uma semana após sua tentativa inicial.

"Obrigado a todos que se movimentaram, oraram, acreditaram... estou na Armênia. Dia 24 eu chego! Um fortíssimo abraço!", escreveu o treinador.

Antônio relatou, no dia 13 de junho, que estava no aeroporto do Irã, se preparando para o embarcar para Dubai com o time, quando o ataque israelense ao país começou.

"Muito próximo do embarque ouvimos o estrondo baixo. Era o ataque de Israel. Voo cancelado e aeroporto fechado, além do espaço aéreo", afirmou o treinador na ocasião.

O profissional ia embarcar com 10 adolescentes e 9 adultos para disputar a competição mundial na Tunísia a partir do dia 17, em um trajeto que seria feito por Dubai. No fim do Mundial, ele voltaria para São Paulo, onde mora.

Caso não consiga ir para a competição, Guerra Peixe pensa em ir para a fronteira com a Turquia e atravessar para Istambul, onde pegaria um avião para o Brasil, ou aguardar o resgate do governo brasileiro.

"A sensação é de impotência. Já estávamos no aeroporto e foi cancelado de repente. A percepção aqui no Irã é de que não está acontecendo nada, mas vemos pelas televisões, o mundo está mostrando. Existe uma preocupação muito grande", declarou o treinador, através do Instagram.