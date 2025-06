Alerta Vermelho: Acidentes com motos já são 75% dos casos em Niterói e sobrecarregam emergência do HEAT, em SG

As cidades de São Gonçalo e Niterói tem registrado um aumento expressivo dos casos de acidentes envolvendo motocicletas.

Em Niterói, estes acidentes já representam mais de 75% dos acionamentos com vítimas atendidos pelo Corpo de Bombeiros na cidade somente neste ano.

Outro dado alarmante é o aumento de colisões de automóveis com bicicletas, incluindo modelos elétricos, e ciclomotores, que foi de 131% de janeiro ao início de junho, em comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros de Niterói, foi registrado na cidade 1.388 acionamentos para sinistros de trânsito [que causam danos a veículos, cargas, pessoas ou animais] do tipo atropelamento, colisão, capotagem e queda de veículos de 1º de janeiro a 8 de junho deste ano, um aumento de 7,7% no total de acidentes, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Em resumo, as colisões de automóveis com motos representam a maioria dos casos, com 580 registros, 10% a mais em relação ao mesmo período de 2024, enquanto as colisões de automóveis com outros automóveis somam 98 casos, também um aumento de 10%. Quando se avaliam os tipos dos acidentes, os percentuais mais altos envolvem motos, bicicletas e pedestres.

As colisões de motos com motos tiveram um crescimento de 40% neste período, com 84 registros. Os atropelamentos a pedestres provocados por motos tiveram 60 registros, 33% a mais. No caso das colisões de automóveis com bicicletas houve 37 registros, 131% a mais do que de janeiro a junho do ano passado. O número de colisões de motos com bicicletas teve aumento de 38%, com 18 registros. Os atropelamentos de ônibus a pedestres cresceram 80%, com nove registros; de bicicletas a pedestres aumentaram 60%, com oito registros; e de automóveis a pedestres, 10% , com 110 casos.

Sobrecarga em unidade de saúde

Enquanto isso, na cidade de São Gonçalo, os acidentes com moto estão voltando a lotar emergência e centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), localizado no bairro Colubandê.

De acordo com o hospital, foram 47 ocorrências de quedas, colisões e atropelamentos entre a noite do último sábado (21) e a manhã deste domingo (22). Quatro pacientes estão em estado gravíssimo.

Todas as vítimas, com ferimentos de alta e média complexidade, chegaram através do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Auto Pista ou socorridos por amigos e parentes. Os pacientes foram estabilizados, medicados e passaram por exames clínicos e de imagens, como tomografia computadorizada.

"São pacientes extremamente graves, que demandam cuidados de todas as especialidades, como ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia e bucomaxilofacial. Demandam também bolsas de sangue e leitos, alguns por longo tempo", explica o coordenador do centro de trauma do HEAT, médico Marcelo Pessoa.

Além dos acidentes de moto, o hospital recebeu ocorrências envolvendo queda de idosos, AVCs, crianças queimadas e vítimas de perfuração por arma branca. A maioria dos pacientes é de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Sumidouro, São José do Vale, etc.

Atendendo acima da sua capacidade, o centro cirúrgico interno do HEAT passou por obras de adequação estrutural, para dar vazão ao grande número de pacientes que chegam diariamente à unidade.

O local ganhou mais uma sala cirúrgica, que ampliou em cerca de 30% o número de procedimentos e intervenções ao mês, e modernos equipamentos e demais materiais de última geração.

Especializado e referência no atendimento de alta e média complexidade a pacientes com múltiplos traumas, o HEAT ainda conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas.

A unidade conta também com heliponto, onde desembarcam pacientes extremamente graves, resgatados dos mais diferentes pontos do Estado.