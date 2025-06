Muro cai em Colégio de Aplicação da UFRJ na Lagoa

Um muro caiu no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Rua Batista da Costa, situado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado (21).

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel do Humaitá foram chamados por volta das 21h40 para atender o caso. De acordo com informações da corporação, não houve registro de feridos no local.

Além disso, a Defesa Civil também foi chamada e deverá realizar uma vistoria na estrutura para avaliar os riscos e novas chances de desabamento.

O Colégio de Aplicação da UFRJ é diretamente ligado à universidade e funciona no mesmo lugar onde aconteceu o acidente. Até o momento não há informações sobre impactos nas atividades escolares da instituição.