Incêndio em balão: Piloto diz que acidente começou em maçarico reserva

De acordo com informações passadas pelo próprio piloto durante entrevista ao jornal Razão e em depoimento prestado à Polícia Civil, o acidente com balão de ar quente em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, que deixou oito mortos neste sábado (21), teria começado com uma chama de baixa intensidade em um maçarico reserva localizado no cesto da aeronave.

Ainda segundo o piloto, o maçarico citado é um equipamento de segurança, usado apenas em caso de falha do queimador principal. Ele afirmou não saber por que o artefato estava instalado no interior do cesto.

"Não sei se ficou aceso ou se reacendeu sozinho, mas foi ele que começou tudo", disse em entrevista ao jornal.

O piloto também contou que, ao perceber o risco de impacto com o solo, pediu que os passageiros saltassem do balão na tentativa de escapar das chamas.

A Polícia Civil confirmou que o piloto apresentou esta versão e informou que o caso está sendo investigado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 21 pessoas participavam do passeio turístico realizado em comemoração ao Dia dos Namorados. Oito morreram no local e outras 13 foram resgatadas com vida, sendo encaminhadas a unidades de saúde.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o balão perde altitude rapidamente, com chamas visíveis envolvendo parte da estrutura.

Este é o segundo desastre envolvendo balões em menos de uma semana no Brasil. No último domingo (15), uma mulher de 39 anos, Juliana Alves Prado Pereira, morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após a queda de um balão em Boituva, no interior de São Paulo.