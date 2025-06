Prefeitura de Niterói revitaliza Hospital Carlos Tortelly

Uma das maiores unidades públicas de saúde de Niterói, o Hospital Municipal Carlos Tortelly passa por obras e melhorias que beneficiam diretamente pacientes e funcionários, proporcionando ambientes mais acolhedores, adequados e com conforto e qualidade. Com o total de 30 leitos, a Enfermaria 2, localizada no segundo andar, está sendo totalmente reformada pela Prefeitura de Niterói e terá dois postos de enfermagem, banheiros adaptados, nova iluminação e climatização de todo o espaço, além de receber novo mobiliário. A obra está prevista de ser concluída no final de julho.

“O Carlos Tortelly é um dos mais importantes hospitais da nossa rede de saúde e precisava passar por reformas, além das manutenções, que são fundamentais para acolher os pacientes com conforto. Desde o início da gestão nós estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a estrutura das unidades de saúde. Já entregamos, no primeiro semestre deste ano, a maternidade Alzira Reis, em Charitas, e o laboratório Miguelote Viana. Nos próximos dias, abriremos a nova Policlínica de Piratininga, que mudou de endereço e também passou por ampla reforma. Depois vamos inaugurar a nova enfermaria do Tortelly”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Além do aumento dos leitos de CTI, a recepção foi reestruturada para proporcionar um ambiente mais acolhedor e funcional para os pacientes e funcionários, com pintura, troca das portas e instalação de sistema de climatização. O prédio recebeu ainda pintura externa e toda a iluminação foi renovada com a instalação de cerca de mil novas lâmpadas. Na agência transfusional foram implementadas medidas de manutenção corretiva para garantir a adequada ativação do setor, bem como o pleno funcionamento dos equipamentos.

“É um desafio fazer uma obra dentro de um hospital em funcionamento, mas o atendimento não pode parar. A população segue sendo bem recebida diariamente e orientada quanto às mudanças internas. O Carlos Tortelly é um grande hospital que realiza milhares de atendimentos e vem se qualificando também em novas frentes de assistência hospitalar, conquistando um reconhecimento importante, como a certificação platina pela implantação da linha de cuidado de AVC”, disse a secretária de Saúde, Ilza Fellows.

Segundo o diretor do hospital, Bira Ramos, as melhorias são fundamentais para fortalecer o compromisso com a qualidade do atendimento e com o bem-estar de todos.

"Estamos realizando melhorias na unidade, sempre com o compromisso de proporcionar um atendimento de excelência e humanizado, tanto para os pacientes, quanto para os profissionais que atuam no hospital. As obras de reforma têm como objetivo aprimorar nossas instalações, garantindo mais conforto e eficiência nos serviços oferecidos à população de Niterói”, afirma o diretor.

Ele lembra ainda que o prédio foi construído em 1982, funcionando inicialmente como um ambulatório do antigo Centro Previdenciário de Niterói, do governo federal, até ser cedido à Prefeitura de Niterói para abrigar o hospital de emergência da rede municipal de saúde.

Única unidade de portas abertas para atendimento clínico e odontológico, o Hospital Carlos Tortelly é o maior da rede municipal de saúde e possui hoje 122 leitos de internação, sendo 20 leitos de CTI, além de 11 consultórios, sendo cinco no setor de emergência e seis no Serviço de Atendimento Especializado. O centro de imagem dispõe de exames de tomografia, raios x, ultrassonografia, ecodoppler, colonoscopia e endoscopia. Por ano, o hospital realiza cerca de 5 mil atendimentos de emergência, 3.600 internações, 360 mil exames laboratoriais e 24 mil tomografias computadorizadas. Ao todo, 840 profissionais trabalham na unidade de saúde.

Referência no tratamento de HIV – Referência no tratamento de crianças e adultos com vírus HIV positivo, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) realiza atendimento a 3 mil pacientes cadastrados, incluindo 25 crianças. O espaço conta com seis consultórios, uma sala de procedimentos e uma brinquedoteca toda reformada para as crianças. O serviço dispõe ainda da especialidade infectopediatra.

O hospital também possui um Serviço Social e setor de Ouvidoria para atendimento presencial aos usuários. Já o Núcleo de Atendimento Familiar (NAF) presta orientações diversas e auxílio aos familiares no momento da internação no setor de emergência.