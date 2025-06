Balão pega fogo e cai em Praia Grande (SC), deixando 8 pessoas mortas; Vídeo!

Momento da queda do balão em Praia Grande (SC) - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Um balão tripulado que transportava 21 pessoas caiu em Praia Grande (SC), depois de pegar fogo, na manhã desta sexta-feira (21). Informações repassadas pelo Governo de Santa Catarina dão conta que a tragédia causou 8 mortes. O caso aconteceu no extremo sul de Santa Catarina, localidade conhecida como Capadócia brasileira, destino famoso para quem gosta de balonismo.

Ainda estão sendo investigadas as causas do acidente. No momento da queda, fazia sol. Imagens registradas do acidente mostram o balão pegando fogo e pessoas pulando, desesperadas.

Os registros feitos por pessoas que estavam em terra revelam quando o cesto onde os passageiros estavam atinge o chão, próximo a Rodovia SC-108. O balão caiu em uma zona rural perto de um posto de saúde.

O Corpo de Bombeiros e o Samu levaram os 13 sobreviventes ao hospital mais próximo. Cinco dos feridos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, localizado no Centro em Praia Grande. Dentre os sobreviventes, está o piloto do balão, veículo que possuía autorização e as licenças para voar.





Momento em que o cesto onde estavam as pessoas despencou do balão em chamas Divulgação

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, mandou uma força tarefa dos órgãos responsáveis para ajudar as vítimas nas investigações sobre o incêndio e queda do balão.

Confira nota oficial da Prefeitura de Praia Grande

A Prefeitura de Praia Grande manifesta sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente com balão ocorrido na manhã deste sábado, 21 de junho.

Segunda ocorrência

O caso do balão em Santa Catarina aconteceu a menos de uma semana da morte de uma mulher que estava passeando também de balão, em Capela do Alto, no interior de São Paulo.

A vítima do caso em São Paulo era psicóloga, natural de Pouso Alegre (MG), e foi identificada como Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos. Ela estava em companhia do marido Leandro de Aquino Pereira comemorando o Dia dos Namorados. No mesmo balão em que estava Juliana e o marido, também havia outros 30 tripulantes. 11 ficaram feridas.