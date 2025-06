Moradora de Niterói que caiu em trilha na Indonésia pode ser resgatada nas próximas horas, diz Embaixada

Representantes da Embaixada brasileira em Jacarta, na Indonésia, informaram que existe a expectativa para que o resgate da niteroiense Juliana Marins aconteça nas próximas horas. No momento, na Indonésia já passa das 19h. A jovem que caiu enquanto realizava uma trilha ao vulcão Rinjani, em Lombok, não é vista há 4 horas.

De acordo com o representante, uma forte neblina passou na área onde a moradora de Niterói caiu e, logo em seguida, anoiteceu. Por isso, os turistas que a monitoram de longe não conseguem mais visualizar a brasileira. Ainda segundo o representante da Embaixada, a equipe de resgate não conseguiu chegar no local até o momento, por se tratar de uma localidade rural muito remota.

"Estamos acompanhando há cerca de 13 horas o caso em contato com a família e as autoridades. O lugar fica a pelo menos 4 horas do centro urbano mais próximo, é uma área bem remota. A última confirmação visual da situação da Juliana foi há 4 horas. Antes de escurecer, havia neblina, então tem 4 horas que não há contato visual de onde ela está", disse o representante em conversa com o G1.

A jovem moradora de Niterói caiu a uma distância de 300 metros da trilha que fazia | Foto: Reprodução

"O que a gente pede às autoridades locais é que o resgate seja feito mesmo de noite. Essa é a informação mais atualizada", falou.

Familiares de Juliana acreditavam que a equipe de montanhistas que realizariam o resgate chegasse ao local por volta das 9h, no horário de Brasília. Contudo, a irmã da jovem, Mariana, foi informada que ainda seria preciso mais 2 horas para isso.

Logo em seguida, as autoridades locais alegaram que não há possibilidade para começar a operação de resgate durante a noite, porém a embaixada brasileira fez pedidos para que a operação de resgate seja feita assim que os socorristas especializados cheguem no local.