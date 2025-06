Moradora de Niterói cai em trilha na Indonésia e aguarda resgate especializado

Um turista, moradora de Niterói, identificada como Juliana Marins, de 26 anos, caiu durante a travessia de uma trilha no vulcão Rinjani, situado em Lombok, na Indonésia. Sem conseguir retornar sozinha para a trilha, a niteroiense aguarda resgate especializado há mais de 10 horas. O problema é que com o passar do tempo, ela acaba deslizando cada vez mais em direção a um precipício. O acidente aconteceu nesta sexta (20).

A moradora de Niterói viajou com uma empresa de viagens da Indonésia para seguir a trilha quando sofreu uma queda. Depois do acidente, a jovem publicitária ficou a uma distância de quase 300 metros da trilha, próxima de um precipício, necessitando de resgate especializado.

De acordo com a irmã da jovem, em entrevista à TV Globo, ainda não há previsão de resgate. A situação se agravou ainda mais, por volta das 5h, no horário de Brasília, pois no local onde Juliana está, passou uma forte neblina e, segundo informações de turistas, a brasileira escorregou mais na direção do precipício.

"O único resgate que conseguiram enviar foi a pé. Não conseguiram ver nenhum outro tipo de resgate de helicóptero e tudo mais, e o resgate ainda tem umas 5, 7 horas para chegar até lá, talvez minha irmã não sobreviva", contou Mariana Marins, em entrevista a TV Globo.

Juliana caiu por volta das 19h de sexta-feira, no horário de Brasília e permanece no local há mais de 10 horas. A irmã da jovem disse que soube do acidente por meio das redes sociais, pois Juliana está sem acesso ao celular que não tem sinal no local.

Ainda segundo a irmã, um grupo que passou pela área quase três horas após a queda foi responsável por divulgar informações pelas redes sociais. Esse mesmo grupo de turistas conseguiu filmar Juliana com o auxílio de um drone.

De acordo com o grupo que está tentando manter contato com a brasileira, ela está muito debilitada e não consegue se movimentar. Uma parte da equipe de resgate chegou ao local, por volta das 4h, mas quem deveria descer e resgatar Juliana não tem previsão para chegar no local, relata Mariana.

Familiares da vítima fizeram contato com a embaixada brasileira, situada em Jacarta, que segue intermediando o contato com a empresa responsável pelo passeio.

A irmã da vítima contou que por volta das 2h, uma grande nuvem cobriu o céu no local onde Juliana está, dificultando que os turistas visualizem a niteroiense.

A jovem publicitária estava realizando um mochilão pela Ásia sem a companhia de pessoas conhecidas. A família informou que ela já havia passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia.