Luana Piovani briga em voo após passageiro reclamar de seus filhos: "Queria arrebentar aquele velho"

A atriz Luana Piovani contou nas redes sociais, nesta sexta-feira (20), que passou por uma situação difícil durante um voo com os dois filhos, Bem e Liz, frutos do casamento com Pedro Scooby. De acordo com ela, um passageiro estrangeiro ficou incomodado com o comportamento das crianças.

A famosa, que é bem conhecida pelo seu temperamento forte e direto, não duvidou em confrontar o passageiro em defesa dos filhos que, segundo ela, estavam bem-comportados.

"Eu estava no avião e aí as crianças estavam sentadas ao meu lado, e eu sentada ao lado de uma senhora. Na frente deles, tinham dois senhores, e eles eram ingleses. Logo vi, sabe aquele velho com cara de insuportavelmente chato? Parece que esse pessoal tem uma energia… Como eu sou super sensitiva, quando as crianças sentaram, eu falei: ‘Olha só, vocês dois, não fiquem mexendo na bandejinha, porque vai mexer na cadeira e esse velho vai reclamar’”, relatou Luana Piovani em um vídeo nas redes sociais.

Segundo Luana Piovani, Liz e Bem estavam comportados durante quase todo o trajeto do voo. “Os meninos, maravilhosos, educadérrimos, desenharam quase o voo inteiro, e uma hora começaram a cantarolar. Mas assim, cantarolar num volume deles dois, ali nas cadeirinhas, entendeu? Não cantando alto… e tudo ótimo!”, contou.

A pequena confusão teve início quando um dos passageiros sentado na frente demonstrou estar incomodado com as crianças. “Aí o velho teve a coragem de virar para mim, olhou assim com uma cara de bravo para as crianças e olhou para mim. Eu estava do lado e já levantei, dizendo: ‘Posso lhe ajudar, senhor?’. Ele olhou e falou assim: ‘As crianças são barulhentas’. Eu falei: ‘Com licença, não. Elas não são’”, disse a atriz que no momento do relato ainda estava irritada.

Piovani contou que a situação a deixou muito nervosa. “Eu fiquei quase desejando que ele fizesse alguma coisa, porque eu queria arrebentar aquele velho. Mas Deus é bom e os velhos são sábios, porque idade traz sabedoria e experiência. Então, não aconteceu nada. Com a graça de Deus, acabamos de chegar e estamos todos sãos e salvos”, encerrou.