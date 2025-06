Embaixada do Brasil começa a identificar brasileiros que querem deixar Israel

A representação diplomática do Brasil em Tel Aviv, Israel, deu início nesta sexta (20) a um processo para identificar os brasileiros que estão no país e desejam sair por conta da escalada nos conflitos entre o governo israelense e o Irã, que começaram no dia 13 de junho. Em um alerta divulgado nesta sexta (20), a Embaixada disse que monitora os efeitos dos ataques de mísseis e divulgou um formulário para interessados em deixar o país.

Apesar do alerta, a embaixada disse que, até o momento, “não há um plano para eventual operação de repatriação ou evacuação” de brasileiros a partir de Israel. “De modo a permitir a identificação e localização atualizadas de brasileiros que se encontram em Israel e que tenham intenção de deixar o país, a embaixada solicita que seja preenchido o formulário abaixo indicado”, diz o comunicado.

O alerta destaca, ainda, que os brasileiros que têm a intenção de deixar o país através de fronteiras terrestres deverão fazê-lo por meios próprios por enquanto. Por decisão do governo de Israel, o Aeroporto Ben-Gurion e o espaço aéreo israelense permanecem fechados a todos os voos, sem previsão de reabertura, exceto para voos com permissão prévia excepcional, concedida pela Autoridade de Aviação Civil de Israel (ICAA).

Ao todo, desde o início do conflito, o Ministério das Relações Exteriores israelense retirou 42 pessoas da região do conflito. As delegações estavam no país a convite do governo e foram divididas em grupos. Nesta sexta (20), o último grupo, com 14 pessoas, chegou ao Brasil. No avião, vieram autoridades de Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás, além de uma funcionária da Embaixada de Israel no Brasil.