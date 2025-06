Polícia invade boca de fumo no Tamanco, em São Gonçalo; mais de mil pinos de cocaína são apreendidos

Uma perseguição policial na Comunidade do Tamanco, que fica entre os bairros Engenho Pequeno e Santa Catarina, em São Gonçalo, terminou com uma pistola e farta carga de drogas apreendidas na manhã desta sexta-feira (20). Nenhum suspeito foi preso. Segundo o 7º BPM (São Gonçalo), os agentes acabaram se deparando com uma boca de fumo durante a ação e levaram o material entorpecente encontrado no local, que incluía mais de mil pinos de cocaína.

A equipe foi enviada à região para apurar denúncias de atuação de ladrões de veículos no local. Durante a patrulha, dois suspeitos foram vistos em uma motocicleta. Eles teriam fugido da abordagem policial, o que deu início a uma pequena perseguição na região. Os policiais não conseguiram alcançar a dupla. Enquanto procurava pelo paradeiro dos suspeitos, os agentes acabaram encontrando um ponto supostamente usado para o comércio de drogas na comunidade.

Leia também:

➢ Polícia Civil prende criminoso que manteve empresário em cárcere privado em São Gonçalo

➢ Ação entre PF e PRF apreende quase 1 tonelada de maconha em caminhão na Dutra

Lá, foram encontradas uma pistola 9mm com 11 munições, 290 pedras de crack e um total de 1.005 pinos de cocaína, segundo a Polícia Militar. Todo o material ilícito foi apreendido e levado para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado. A identidade e o paradeiro dos suspeitos envolvidos estão sendo apurados.