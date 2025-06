Roberta Rodrigues luta por R$ 10 milhões contra a TV Globo em ação por racismo

A atriz Roberta Rodrigues revelou em entrevista recente que recorreu de uma decisão judicial que determinava que a TV Globo lhe indenizasse em R$ 500 mil. O motivo? Mesmo após a vitória por racismo em ação referente à novela "Nos Tempos do Imperador", a emissora ainda não efetuou o pagamento. Agora, a atriz busca um valor muito maior: R$ 10 milhões.

"Ganhei o processo, mas recorri do valor e também pedi para que não fique em sigilo", explicou Roberta ao portal LeoDias. A intenção é que seu caso sirva de precedente: "Quero que ele sirva para que as pessoas entendam que têm que batalhar pelos seus direitos."

Ainda na entrevista, Roberta enfatizou a urgência de combater o racismo, citando o caso de Vini Jr. no futebol. Ela defende que as empresas precisam agir ativamente contra essa prática: "As empresas têm que entender que têm que procurar as pessoas que são racistas dentro das suas empresas e fazer com que elas, no mínimo, respeitem a pessoa que está ali trabalhando."

A atriz detalhou o recurso: "Não tivemos acordo. Ganhei o teto máximo do Ministério do Trabalho, e aí eu recorri pelo valor que eu pedi. E mesmo assim a Globo não pagou os 500 mil, por isso que estou batalhando. Vamos para os 10 milhões."