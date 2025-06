Canadá x Brasil: Equipes se enfrentam pela primeira fase da Liga das Nações Feminina de Vôlei

O Brasil enfrenta o Canadá nesta sexta-feira (20), às 13h30, pela primeira fase da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). O confronto acontece no ginásio Sinan Erdem Dome, em Istambul, na Turquia.

O jogo será transmitido ao vivo pelo SporTV2, e também pelo streaming Volleyball World (VBTV).

O Brasil busca o título inédito da VNL.

A fase final será realizada de 24 a 27 de julho, em Lodz, na Polônia. As oito melhores equipes avançarão para esta fase, que se inicia com as quartas de final.